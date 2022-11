SAS tapte 1,2 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal

Saken oppdateres...

Kriserammede og konkursbeskyttede SAS legger onsdag frem tall fra selskapets fjerde kvartal (august og ut oktober):

Periodens resultat endte på minus 1,2 milliarder svenske kroner, en nedgang fra minus 744 millioner svenske kroner på samme tid i fjor.

SAS hadde 10,65 milliarder svenske kroner i inntekter i fjerde kvartal, fra 5,76 milliarder svenske kroner i samme kvartal året før.

SAS hadde allerede på forhånd indikert at resultatet før skatt for hele året vil ende med et underskudd på 8 milliarder svenske kroner.

Basert på dette hadde analytiker Jacob Pedersen i Sydbank på forhånd regnet seg frem til at underskuddet i fjerde kvartal ville lande på 1,9 milliarder svenske kroner.

Ifølge Pedersen var dette «vesentlig verre» enn modellert på forhånd.

– Inntjeningen er tungt belastet av skyhøye drivstoffpriser og en negativ valutaeffekt på trolig minst 700 millioner svenske kroner, skrev Pedersen i et notat før kvartalstallene ble lagt frem.

SAS har avvikende regnskapsår som løper fra 1. november til 31. oktober, og legger derfor frem tall for fjerde kvartal onsdag.

Til enighet med kabinansatte

Økonomiske problemer etter coronapandemien, streik og konkursbeskyttelse har preget SAS i 2022.

Flyselskapet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward». Det innebærer årlige kostnadskutt på 7,5 milliarder svenske kroner, i tillegg til omgjøring av gjeld til aksjer og innhenting av frisk kapital.

Pilotstreiken varte i 15 dager i juli, før man kom til enighet med pilotene om en ny kollektivavtale med en varighet på 5,5 år.

Dagen etter at streiken begynte, 5. juli, søkte SAS om konkursbeskyttelse i USA. Selskapet mener aksjonærene vil utvannes med mer enn 95 prosent i konkursprosessen.

I august/september godkjente en amerikansk domstol et brolån (DIP) med Apollo Global Management på 700 millioner dollar. Lånet fra det amerikanske investeringsselskapet skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen.

Halvparten av lånesummen på 700 millioner dollar ble tilgjengelig for SAS etter domstolens godkjennelse, mens de resterende 350 millionene vil være tilgjengelig når visse vilkår i avtalen er oppfylt.

Et av kriteriene har vært at SAS må bli enige med sine ansatte om nye kollektivavtaler. Sent tirsdag kveld kom SAS omsider til enighet med sine norske kabinansatte om en ny kollektivavtale som varer frem til mars 2024.

De danske og svenske kabinansatte har ikke forhandlet om nye avtaler nå, da de har kollektivavtaler som varer frem til mars neste år.

Inngått avtaler med leasingselskaper

SAS har i løpet av høsten blitt enig med leasingselskaper om å endre leievilkårene for 46 fly som en del av konkursprosessen.

– Vi har oppnådd 1 milliard svenske kroner i innsparelser. Kundene vil ikke merke det, men det er viktige nyheter for oss, sa SAS-sjef Anko van der Werff til E24 i forrige uke.