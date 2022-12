Vil stanse Microsofts oppkjøp av spillgiganten Activision Blizzard

Amerikanske konkurransemyndigheter ønsker å hindre Microsoft fra å kjøpe dataspillprodusenten Activision Blizzard.

Microsoft vil kjøpe selskapet som står bak spill som Call of Duty for 68,7 milliarder dollar.

Federal Trade Commission (FTC) ønsker å stanse milliardoppkjøpet av den kjente spillprodusenten, ifølge en pressemelding torsdag.

FTC mener blant annet oppkjøpet vil føre til at Microsoft kan presse de som konkurrere mot deres spillkonsoll Xbox, og vil gå rettens vei for å hindre at kjøpet gjennomføres.

Activision Blizzard står blant annet bak spill som Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush.

I januar ble det kjent at Microsoft ville kjøpe spillprodusenten for 68,7 milliarder dollar, eller rundt 685 milliarder kroner med dagens kurs.

Et av Microsofts tidligere spilloppkjøp trekkes frem av FTC som et eksempel på hvorfor selskapet ikke skal få kjøpe Activision Blizzard.

– Microsoft har allerede vist at de kan og vil holde tilbake innhold fra sine spillrivaler, sier Holly Vedova, direktør for FTCs konkurransebyrå, i meldingen.

Høsten 2020 kjøpte Microsoft opp Zenimax Media for 7,5 milliarder dollar. Etter dette gikk Microsoft ut med at fremtidig spill fra Zenimax-titler ville være eksklusive til deres Xbox-plattform. FTC trekker blant annet frem spillene Starfield og Redfall.

– I dag prøver vi å stoppe Microsoft fra å få kontroll over et ledende uavhengig spillstudio og bruke det til å skade konkurransen i flere dynamiske og raskt voksende spillmarkeder, sier Vedova videre.

FTC er et amerikansk offentlig organ som har ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering.

Microsoft sier på sin side at selv de har full tro på sin sak.

– Vi fortsetter å tro at denne avtalen vil utvide konkurransen og skape flere muligheter for gamere og spillutviklere. Vi har siden dagen en forpliktet oss til å møte konkurransebekymringer, sier Brad Smith, viseformann i Microsoft i en uttalelse, ifølge CNBC.

Han påpeker også at de har sendt over forslag til FTC tidligere denne uken.

– Selv om vi trodde på å gi fred en sjanse, har vi full tro på vår sak og ønsker muligheten til å presentere vår sak for retten velkommen, sier Smith.