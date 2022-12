Må binde seg i syv år for å få fastprisavtale under én krone: – Overhodet ikke relevant

Norsk Industri har sagt at bedrifter er avhengig av fastpriser på under én krone kilowattimen for å kunne inngå fastprisavtaler. Da må de inngå syv år lange avtaler i Sør-Norge.

Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, er ikke fornøyd med nivået på fastprisavtalene.

Onsdag kom Statkraft med nyheten om at selskapet er klar til å tilby fastprisavtaler til næringslivet etter en skatteendring som skal gjøre dette lettere.

Dette er den sentrale løsningen regjeringen har lansert for å hjelpe bedrifter med strømprisene etter nyttår, når støtteordningen til næringslivet utløper.

Men fastprisene som nå tilbys er godt over de prisnivåene som industrien har sagt er nødvendige for at de skal kunne slå til på tilbudet.

Det viser Fjordkrafts oversikt over fastpriskontraktene som nå er klare. Statkraft vil i første omgang tilby avtalene via strømsalgselskapene Fjordkraft og Fortum.

Norsk Industri har tidligere sagt til E24 at en akseptabel fastpris bør være på under én krone kilowattimen. I de tre prisområdene i Sør-Norge er det kun syvårskontrakter som gir fastpris under kronen fra 1. januar 2023.

Norsk Industri: – Overhodet ikke relevant

Norsk industri er ikke fornøyd med prisnivåene. NHO-foreningen organiserer industribedrifter innen flere ulike bransjer.

– De prisene som det ligger an til nå ufattelig mye høyere enn det næringsministeren har snakket om. Med mindre tilbakemeldingene fra industrien endrer seg den kommende uken, er vi langt unna det prisnivået vi diskutert med regjeringsapparatet om priser på rundt 70 øre, sier Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, til E24.

Sunde sier mange de har snakket med kan leve med én krone kilowattimen over tre år, men at man ikke er villig til å strekke seg lenger enn det.

– For industrien er syv års avtaler overhodet ikke relevant, og fem år er for de fleste mindre relevant, sier Norsk Industri-direktøren.

– Jeg håper ikke vi ender med at regjeringen føler at den har gjort jobben sin, og lar prisene være som de ser ut til være nå. Da må vi drøfte en annen type oppfølging av dette, for da sitter vi i gjørma utover vinteren.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til NTB de har jobbet hardt for å få i gang fatsprismarkedet.

– Nå ser vi at det er mulig å tegne langsiktige avtaler til under krona. Det er ganske mye lavere enn dagens spotpris på rundt 4 kroner i de dyreste områdene, men prisene svinger, og hver enkelt bedrift må selv vurdere hva som er best for seg, sier Vestre.

Over 1,5 kroner

På Østlandet (NO1) blir prisen 1,54 kroner kilowattimen for en treårskontrakt med oppstart fra 1. januar 2023, ifølge Fjordkrafts oversikt. På en femårskontrakt blir prisen 1,08 kroner, mens den kommer ned i 84 øre på en syvårskontrakt.

De to andre prisområdene i det sørlige Norge, Sørvest-Norge (NO2) og Vestlandet (NO5), får avtaler som er noen få øre høyere.

Dette er kontrakter på likt forbruk gjennom året. Avtalene som tar hensyn til høyere forbruk om vinteren enn om sommeren er enda noen øre dyrere per kilowattime.

Fjordkraft operere også med avtaler som har oppstart fra 1. juli i år. Der havner prisen omtrent akkurat på én krone kilowattimen i Sør-Norge på femårige avtaler.

Eller i landet er prisene på de langsiktige fastprisavtalene billigere. I Midt-Norge er prisen ved flatt forbruk 50 øre på en treårsavtale, mens den er rundt 44 øre på fem- og sjuårsavtaler. I Nord-Norge ligger fastprisen rundt åtte øre lavere.

Det vil komme nye priser hver mandag, som i utgangspunkt vil være gyldige for bestilling frem til torsdag.

Frp: Mageplask

Frp kaller på sin side fastprisavtalene for et nytt mageplask for regjeringen. Energipolitisk talsperson Marius Nilsen sier til NTB at dette ikke står i stil med de forventningene næringslivet har hatt ut i fra utspillene til næringsminister Vestre.

– Bedriftene kan nå binde seg helt fram til 2030 til en strømpris som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene, sier Nilsen til NTB.

– Dette setter store deler av norsk næringsliv i fare, spesielt da bedrifter som møter global konkurranse. Regjeringen gir ikke med dette bedriftene en løsning, men et insentiv til å flagge ut produksjonen, mener han.

Høyre: – Har villedet

I Høyre er man heller ikke fornøyd med fastprisavtalene som nå ligger på bordet.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H), som sitter i Energi- og miljøkomiteen, mener Vestre har villedet både bedrifter og Stortinget om fastprisavtalene når man kun får sjuårskontrakter som er på under én kroner kilowattimen.

– Slik Høyre har advart om viser dette at Vestre og Aasland sine løfter om rimelige fastprisavtaler ikke tåler møtet med virkeligheten. Det blir fastprisavtaler, men de er ikke rimelige. Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke har tenkt på flere alternativer for norske bedrifter i møte med skyhøye strømpriser denne vinteren, skriver Thorheim i en epost til E24.

Høyre-representanten tviler på at disse avtalene er aktuelle for mange bedrifter.

– Det gjenstår å se hvor stor etterspørselen etter avtalene blir. Det er positivt at de nå tilbys, men det treffer neppe på det store flertallet av bedrifter sine behov denne vinteren.