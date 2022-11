Sissener om eget Flyr-forslag: – Om selskapet leverer, går dette bra

Sisseners fond og en ny aktør har foreslått at kriserammede Flyr kan hente 350 millioner kroner i løpet av den nærmeste tiden, samtidig som det gis rettigheter til å kjøpe flere billige aksjer frem til våren.

FORSLAG: Investor Jan Petter Sissener forklarer tilbudet han foreslo overfor Flyr-styret tirsdag ettermiddag.

Kriserammede Flyr lyktes tirsdag ikke med å hente inn nye 430 millioner kroner som de har vært på jakt etter.

Til gjengjeld mottok flyselskapet et tilbud om en alternativ transaksjon fra det selskapet skriver er «både eksisterende og nye profesjonelle investorer».

Tilbudet kom fra storinvestor Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus, som altså da er den eksisterende investoren, og en ny aktør til. Det bekrefter han overfor E24.

– Vårt forslag er at selskapet kan gjennomføre en rettet emisjon rettet emisjonEt selskap som gjennomfører en rettet emisjon henter friske penger. En slik kapitalinnhenting retter seg normalt mot spesifikke aktører. Denne vil derfor bidra til å vanne ut andre eksisterende aksjonærer i et selskap. på 250 millioner kroner og en reparasjonsemisjon reparasjonsemisjonEn reparasjonsemisjon er en kapitalinnhenting som rettes mot eksisterende aksjonærer som ikke har fått delta i en rettet emisjon. Dette gjøres som oftest for å likebehandle aksjonærene. på 100 millioner kroner. I tillegg kommer «warrants», som altså er en rett og ingen plikt til å kjøpe flere aksjer. Hvor lenge den retten er løpende får vi se på, men kanskje ut mars eller april. Men til samme kurs, 1 øre, sier Sissener til E24.

– Hederlig forsøk

Han forklarer at årsaken til at de ikke ville gå med på den originale emisjonen på 430 millioner kroner var følgende:

– Vårt argument var at det var for mye penger for å få en god gevinst, men heller ikke nok penger til at det skulle kunne gå bra med selskapet, sier Sissener.

Flyr-styret har det ferske tilbudet nå oppe til vurdering og sier de vil komme med en kunngjøring før børsåpning onsdag.

Sissener mener forslaget deres både gir større oppside og mindre risiko. Han er spent på hva styret vil lande på.

– Om selskapet leverer, så går dette bra. Jeg føler at vi nå har funnet et forslag som har en balansert «risk-reward». Får de det til er det her en betydelig oppside, om ikke så har det i alle fall vært et hederlig forsøk, sier Sissener.

– Gode nyheter

Det kriserammede flyselskapet hadde frist klokken 16.30 tirsdag med å hente inn de 430 millioner kronene.

Selskapets administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid skrev i en e-post til E24 at de var godt fornøyd med tilbudet, som Sissener altså har bekreftet kom fra ham.

– Det er gode nyheter for våre 450 kolleger og alle de som skal ut og reise med oss fremover. Dette viser at det er tro på Flyr og vår norske modell, og at vi har lykkes med å skape noe nytt i norsk luftfart, sa Frislid.

Det var i forrige uke det ble kjent at Flyr ville hente inn 430 millioner nye kroner i en emisjon. Det ville i så tilfelle være den tredje kriseemisjonen for flyselskapet på et drøyt år.

Flyr-aksjen har rast rundt 70 prosent på børs siden meldingen om emisjon kom. Emisjonskursen er fastsatt til 0,01 kroner, og aksjen ble handlet for rundt 0,08 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag.

Flyr har kalt inn aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling torsdag 10. november for å stemme over kapitalinnhentingen.