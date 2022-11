Flyr går for alternativt forslag til finansiering av flyselskapet

Flyselskapet vil hente opptil 700 millioner kroner i friske midler.

Flyr har nylig kuttet i ruter og permittert ansatte for å spare penger, og meldte forrige uke at de ville hente inn mer penger.

Kriserammede Flyr lyktes tirsdag ikke med å hente inn nye 430 millioner kroner som de har vært på jakt etter.

Til gjengjeld mottok flyselskapet et tilbud om en alternativ transaksjon fra det selskapet skriver er «både eksisterende og nye profesjonelle investorer».

Styret i Flyr har vurdert det alternative forslaget, og mener det er i selskapets og aksjonærenes beste interesse å gå for dette, ifølge en melding onsdag morgen.

Flyr vil nå hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep.

En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom en rettet emisjon rettet emisjon Et selskap som gjennomfører en rettet emisjon henter friske penger. En slik kapitalinnhenting retter seg normalt mot spesifikke aktører. Denne vil derfor bidra til å vanne ut andre eksisterende aksjonærer i et selskap. .

En påfølgende reperasjonsemisjon reperasjonsemisjon En reparasjonsemisjon er en kapitalinnhenting som rettes mot eksisterende aksjonærer som ikke har fått delta i en rettet emisjon. Dette gjøres som oftest for å likebehandle aksjonærene. rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett tegningsrett Dette er en rettighet som mottageren kan bruke til å kjøpe nye aksjer for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reperasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner.

De friske midlene fra den første emisjonen skal brukes til å få selskapet gjennom første kvartal 2023 og «reetablerer selskapet finansielle posisjon», ifølge meldingen.

Tegningsperioden for den første emisjonen starter klokken 9 onsdag, og fristen går ut klokken 16.30 torsdag.

Midlene som kommer inn gjennom reperasjonsemisjonen og utøving av tegningsretter skal gjøre Flyr i stand til å trappe opp inn mot våren og sommeren.

Pengene fra den første emisjonen vil ikke være nok til å ha tilstrekkelig bufferkapital til å drifte Flyr i andre kvartal 2023. Hvis selskapet ikke får inn penger fra de påfølgende grepene innen utgangen av mars, kan det bety at Flyr ikke får til å drive videre.

Vil inn med inntil 15 mill. i første omgang

Tilbudet kom fra storinvestor Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus, og en ny aktør til. Det bekreftet han overfor E24.

Sissener forteller at fondet ser for seg å stå for rundt fem-seks prosent av den første emisjonen på 250 millioner. Det vil tilsvare opptil 15 millioner kroner.

Han peker blant annet på at fondet har begrensninger på hvor store enkelte posisjoner kan være. Sissener sier seg fornøyd med det nye finansieringsforsøket til Flyr.

– Det er lavere risiko og større oppside, sier han.

Den nye aktøren er fortsatt ukjent.

– Foreløpig er det lokk på det, sier Sissener.

Han forklarte at årsaken til at de ikke ville gå med på den originale emisjonen på 430 millioner kroner var følgende:

– Vårt argument var at det var for mye penger for å få en god gevinst, men heller ikke nok penger til at det skulle kunne gå bra med selskapet.