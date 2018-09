Statsminister Theresa May vil ikke gi EU-borgere forrang til arbeidsmarkedet foran arbeidere fra resten av verden etter brexit, ifølge ikke navngitte kilder.

May har av sine statsråder fått «enstemmig støtte til et system som er basert på ferdigheter fremfor nasjonalitet», sier en ikke navngitt kilde til BBC tirsdag. The Times og The Guardian har også omtalt enigheten.

I dag har borgere fra de øvrige 27 EU-landene rett til å bo og arbeide i Storbritannia som del av EU-reglene om fri flyt over landegrensene innad i EU. Men etter brexit vil det være slutt på denne ordningen for Storbritannias del.

I fremtiden bør både EU-borgere og borgere fra andre land underlegges de samme innvandringsreglene, der man vil gi fortrinn til arbeidere som besitter spesielle ferdigheter, het det i en regjeringsbestilt rapport som ble lagt frem i forrige uke.

Rapportens forfatter, Alan Manning fra Migration Advisory Committee, presenterte sin anbefaling under mandagens regjeringsmøte.

– Regjeringen er enig om at så snart det er slutt på ordningen om fri flyt, så vil regjeringen kunne være i stand til å innføre et nytt system som er til det beste for Storbritannias interesser, og som kan bidra til å øke landets produktivitet, sier en talskvinne for Downing Street.

May er ventet å presentere forslaget på de konservatives landsmøte i neste uke.

Samtidig er det klart at rettighetene for europeere som bor i Storbritannia, nå «skal beskyttes», uttalte May i forrige uke. En talsmann for May sier at et formelt forslag om dette vil legges frem «snarlig».