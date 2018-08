Tiden med rekordlav styringsrente er i ferd med å renne ut. Neste ukes rentemøte er etter alt å dømme det siste der Norges Bank holder fast på 0,5-tallet.

Eksperter og analytikere tenker likt før Norges Banks rentemøte kommende torsdag. Styringsrenten vil ligge uendret på 0,5 prosent – samtidig som utsiktene til renteheving i september fastholdes.

Sentralbanksjef Øystein Olsen var så klar han kunne bli etter Norges Banks forrige rentemøte i juni:

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, varslet han.

Siden den gang har tingene stort sett utviklet seg i tråd med sentralbankens antakelser, oppsummerer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea og sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets overfor NTB.

Blikket mot september

– Rentemøtet alle tenker mest på nå, er det som kommer i september. Til uken forventes det kun en løypemelding der Norges Bank oppsummerer utviklingen i norsk og internasjonal økonomi siden sist. Teksten vil trolig være satt sammen på en slik måte at alle forstår at man er på stø kurs mot renteheving i september, sier Haugland.

– I sum har utviklingen vært i tråd med det Norges Bank la til grunn i juni, tilføyer hun.

Priset inn

Bruce sier at det ikke har skjedd noe dramatisk siden juni-rentemøtet som skulle tilsi at Norges Bank endrer sitt syn.

– Jeg er så sikker som jeg kan være på at det blir uendret styringsrente nå. Og samtidig at det kommer et klart signal om renteheving i september, sier han.

En slik utvikling vil være helt i tråd med de samlede forventningene i markedet.

– Ut fra det man kan lese ut av fremtidspriser på renteavtaler, så er markedet forberedt på uendret styringsrente nå og oppgang i september, sier Bruce.

– Alt annet vil være en stor overraskelse, istemmer Haugland.

4 prosent

Pengepolitisk rapport som Olsen la frem i juni, antyder en styringsrente noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. Det tilsier en rente på et vanlig boliglån på rundt 4 prosent tre år frem i tid.

Den ventede renteøkningen i løpet av høsten vil være første endring siden styringsrenten ble senket til rekordlave 0,5 prosent mars 2016. Ikke siden 2011 har Norges Bank satt opp styringsrenten.