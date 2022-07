Tvungen lønnsnemnd i oljestreiken

Det blir tvungen lønnsnemnd i oljestreiken. Det er klart etter at arbeidsministeren innkalte partene til møte tirsdag kveld.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen, her fra da regjeringen innførte tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken for en uke siden.

Siden partene i oljestreiken ikke har klart å komme til en løsning, har arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen foreslått tvungen lønnsnemnd, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

– Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier Persen.

Arbeidstagerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt ut 74 medlemmer ut i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

– Uforsvarlig

Det var varslet en opptrapping av streiken allerede natt til onsdag, i tillegg til ytterligere en opptrapping lørdag. Med lørdagens opptrapping ville over halvparten av Norges daglige gasseksport falle bort.

– Det er uforsvarlig å la gassproduksjonen stoppe opp i et så stort omfang som denne streiken de neste dagene anslås å medføre. Produksjonstallene faller dramatisk, og dette er meget kritisk i en situasjon hvor EU og Storbritannia er helt avhengig av energisamarbeidet med Norge, sier ministeren.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er tilfreds med regjeringens beslutning.

– Vi er fornøyd med at regjeringen forstår alvoret i situasjonen og tar grep for å opprettholde Norges gode omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass til Europa, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne, som er direktør arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Andre gang på en uke

Tvungen lønnsnemnd innebærer at regjeringen avslutter streiken uten at partene har blitt enige. Dette kan skje som følge av fare for liv og helse eller sikkerhet, eller om det truer helt vitale samfunnsinteresser. Det blir så opp til Rikslønnsnemnden å avgjøre lønnsoppgjøret.

Dette er andre gang på en uke regjeringen velger å bryte inn i en streik.

Tirsdag forrige uke valgte arbeidsministeren å avslutte streiken blant flyteknikerne etter at NHO hadde innført en lockout, som medførte at teknikere på ambulansefly var hindret fra å gå på jobb.