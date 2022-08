Resesjonsfrykt demper matkasseinteressen: – Forventer mer økonomisk bevissthet

Frykt for resesjon, økte kostnader og mer reising skapte utfordringer for matkassekonsernet LMK Group i andre kvartal. Likevel stiger aksjen etter kvartalstallene.

Det skandinaviske konsernet LMK Group eier blant annet Adams Matkasse.

LMK Group, det skandinaviske konsernet bak en rekke matkasse-merkevarer, la tirsdag frem sin rapport for andre kvartal. Den viser en nedgang i salgsinntekter på over 31 prosent – fra 381 millioner svenske kroner i 2021 til 267,6 millioner svenske kroner.

Administrerende direktør i LMK Group, Walker Kinman, skylder på blant annet inflasjon og endret forbrukeratferd.

– Økende inflasjon, forbrukerbekymringer og frykt for resesjon, kombinert med endret forbrukeratferd i kjølvannet av pandemien, fortsatte å påvirke etterspørselen etter matkasser negativt i andre kvartal, uttaler Kinman i en melding fra selskapet.

Resultattap

Selskapet, som har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, hadde et justert driftsresultat (ebitda) på 19,8 millioner svenske kroner i kvartalet.

Til sammenligning var driftsresultatet 46,5 millioner svenske kroner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 57,5 prosent.

Resultat i årets andre tremånedersperiode endte på minus 0,6 millioner svenske kroner, fra 15,1 millioner svenske kroner i andre kvartal 2021.

Det er likevel en bedring fra første kvartal i år, da resultatet endte på minus 19 millioner svenske kroner.

På på Stockholmsbørsen stiger LMK Group-aksjen med nesten 10 prosent

Matkassekonsernet gikk på børs i mars i fjor, og aksjen har fått gjennomgå siden noteringen. Det siste året er aksjen ned over 75 prosent.

– Tøffere økonomisk

Dagligvareekspert Erik Fagerlid tror omsetningsnedgangen i andre kvartal dels henger sammen med at forbrukerne har blitt mer økonomisk bevisst.

– Nå blir det tøffere økonomisk for oss. Dagligvareprisene går veldig opp, og vi forventer enda mer økonomisk bevissthet fra dagligvarekunden, sier Fagerlid.

– Forbrukerens bevissthet knyttet til økonomi er noe matkasseleverandørene må være veldig bevisst på fremover.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid.

I tillegg mener han at effekten fra pandemien ikke er over, da økt hjemmekontor gjorde at folk ikke trengte matkasser i hverdagen.

– Det var ikke en god kombinasjon å gå rett fra pandemi til økonomisk stramhet, sier Fagerlid.

Reising resulterte i kanselleringer

Sammenlignet med Sverige og Danmark var omsetningsfallet minst her hjemme i Norge, hvor konsernet har merkevarene Godtlevert og Adams Matkasse.

I Norge falt inntektene med 26 prosent i andre kvartal sammenlignet med året før. Færre restriksjoner og større muligheter for å reise resulterte i mer kanselleringer og i flere som hoppet over matkasse-leveringer, ifølge selskapet.

Den norske omsetningen sto for 52 prosent i kvartalet.

Økte matmasseprisene

Det skandinaviske konsernet skriver at den vedvarende inflasjonen, drevet av høyere priser på drivstoff, mat og emballasje påvirket selskapets margin i andre kvartal.

I første halvår hadde selskapet en kostnadsøkning på 2,1 millioner kroner i drivstoff.

På grunn av de økte kostnadene satt LMK Group opp prisen på matkassene sine med seks prosent.

I tillegg vil selskapet redusere kostnader ved å redusere antall ansatte ved å begrense nyansettelser.

