Voi promilletestet sparkesyklister – halvparten blåste til minst 0,4

Over halvparten av dem som lot seg promilleteste av Vois egne folk i Oslo natt til søndag, hadde over 0,4 i promille. Den høyeste målte promillen var 1,7.

Selskapet hadde åtte personer ute i Oslos gater mellom klokken 22 og 1 natt til søndag. De stoppet fulle folk på elsparkesykler, testet promillen og informerte om lovverket. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

– Vi har en ryddepatrulje og da var det også på tide med en promillepatrulje. Patruljen vil operere på nattetid i utelivsområdene der det med stor sannsynlighet er fulle folk. Og fulle folk, det var det, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde til Avisa Oslo.

Selskapet hadde åtte personer ute i Oslos gater mellom klokken 22 og 01. De stoppet folk på elsparkesykler, testet promillen og informerte om lovverket.

– De aller fleste satt pris på initiativet, og det er noen som faktisk ikke er klar over at det eksisterer en lov som forbyr fyllekjøring på elsparkesykkel, sier Gjerde.

Til NTB sier hun at de etterlyser mer politikontroll på eksisterende regelverk.

– Fyllekjøring på elsparkesykkel er et kunnskaps- og holdningsproblem. Noen er ikke klar over regelverket, andre velger å kjøre ruspåvirket selv om de vet at loven brytes. Manglende kontroll er en stilltiende aksept for at fyllekjøring på elsparkesykkel er greit, sier Moe Gjerde.

Publisert Publisert: 27. juni 2021 15:50