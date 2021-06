Dansk flyselskap tar over flyruten Stord-Oslo

Det danske flyselskapet Danish Air Transport (DAT) er tildelt kontrakt på flyruten mellom Stord og Oslo.

– Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Kontrakten gjelder fra 14. juli og varer ut september, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Avtalen er en del av det statlige kjøpet av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår.

– Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten, og selv om vi nå forventer økt trafikk i månedene framover, ser vi at det fortsatt er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).