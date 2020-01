Åtte personer pågrepet i økokrim-aksjon i Bergen

Onsdag morgen aksjonerte store styrker fra Vest politidistrikt med støtte fra Økokrim på flere steder i bergensområdet.

PÅGREPET: Åtte personer fra 20-årene og oppover ble pågrepet av Vest politidistrikt og Økokrim i en aksjon onsdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Politiet bekrefter at åtte personer er siktet i saken. Alle åtte ble pågrepet under aksjonen, men syv av dem er løslatt da politiet ikke lenger tror det er fare for bevisforspillelse.

Den siste pågrepne vil bli løslatt i løpet av fredag og ikke fremsatt for fengsling.

Aksjonen startet onsdag morgen med både mannskaper fra Vest politidistrikt og Økokrim i Oslo. Den foregikk på seks til syv steder i bergensområdet.

– Vi pågrep åtte personer i saken, som alle er en del av samme sakskompleks, sier politiadvokat Torunn Strand.

– Økonomisk kriminalitet

Politiadvokaten ønsker ikke å opplyse om hva de åtte er siktet for.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere pr. nå, av hensyn til bevisforspillelse så tidlig i etterforskningen, men det gjelder økonomisk kriminalitet, sier hun.

Hun bekrefter at de har jobbet med saken i noen uker, og at saken omhandler flere bransjer.

– Det er en lokal sak, men vi ba Økokrim om assistanse under selve aksjonen, sier hun.

Aksjonen pågikk hele onsdag. Det skal ha vært tre personer fra Økokrim som deltok.

Har gjort flere beslag

Det skal både være kvinner og menn blant de pågrepne. Strand bekrefter at de pågrepne er fra 20-årene og oppover.

– Det er også godt voksne blant de pågrepne, sier hun.

Hun forklarer at det ble gjort en rekke beslag.

– Blant annet er det gjort elektroniske beslag, sier hun.

– Lange avhør

Advokat Johan Eide er forsvarer for en av de siktede.

Han påpeker at det er svært tidlig i etterforskningen, og derfor vanskelig for ham å kunne si så mye.

– Det jeg kan bekrefte er at min klient har sittet i lange og slitsomme avhør hos politiet, sier han.

Informasjon fra Skatteetaten

Bakgrunnen for aksjonen skal være opplysninger som kommer fra Skatteetaten.

Erlend Fossbakken er medierådgiver i etaten og vil ikke kommentere saken.

– På grunn av taushetsplikt kommenterer aldri Skatteetaten enkeltsaker, sier han.

