NY SJEF: Roger Antonesen (43) overtar som plassjef for DNB i Bergen etter Katrine Trovik. Her har han ansvar for nærmere 1500 DNB-ansatte i Bergen, og en låneportefølje til bedriftskunder fra Arendal til Kristiansund. Fra bankens lokaler på det gamle verftsområdet i Solheimsviken, kan han nesten se til Laksevåg, hvor han opprinnelig kommer fra. FOTO: Geir Martin Strande