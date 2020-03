Koronaviruset kan skape forviklinger for lønnsoppgjøret

Fellesforbundet og Norsk Industri har sparket i gang vårens lønnsforhandlinger, men kan bli tvunget til å utsette hvis viruset rammer.

Publisert Publisert I dag 14:27

Partene står langt fra hverandre ved starten på årets lønnsoppgjør. Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (til høyre) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

NTB

Tirsdag ettermiddag møttes partene til høytidelig kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det markerer starten på et maraton av forhandlinger i vårens hovedoppgjør, der industrien tradisjonen tro er først ut og skal sette standarden for de påfølgende oppgjørene.

Men i år skjer forhandlingene under eksepsjonelle omstendigheter, med et koronavirus som når stadig flere nordmenn.

Fakta Årets tariffoppgjør Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som f.eks. arbeidstid, velferdspermisjoner, tillegg og andre ting. 17. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem tallene for fjorårets lønnsoppgjør, som utgjør et viktig premiss for årets oppgjør.

18. februar: LOs representantskap, som er LOs høyeste organ, vedtar felles hovedkrav i den såkalte inntektspolitiske uttalelsen. Representantskapet vedtar også at forbundene skal forhandle hver for seg (forbundsvist).

4. mars: Representantskapet i arbeidsgiverorganisasjonen NHO vedtar sin forhandlingsposisjon i lønnsoppgjøret.

10. mars: Oppgjøret starter med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalt frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter.

17. mars: Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret. Hvis forhandlingene ikke når frem, vil oppgjøret gå til megling ledet av riksmegler Mats Wilhelm Ruland. Meglingsinnspurt blir i så fall 31. mars.

1. april: Utløpet for tariffavtalene og eventuell streikestart ved et sammenbrudd i meglingen.

1. april: Kommuneoppgjøret starter.

2. april: Oppgjøret i Spekter-området i staten starter.

15. april: Oppgjøret i staten starter. Arbeidsgiverne i staten er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

30. april: Forhandlingene i staten skal være ferdige. Hvis ikke, blir det megling. Meglingsdatoer for staten kommer senere.

1. mai: Forhandlingsfrist i kommuneoppgjøret. Les mer

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Plan B

Enn så lenge er alle friske i forhandlingsdelegasjonene, forsikrer Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Men havner sentrale forhandlere i karantene, kan partene bli tvunget til å utsette prosessen.

– Dette er ikke noe du driver med på Skype, det er iallfall helt sikkert, sier Eggum til NTB.

Ifølge ham er partene nødt til å sette seg ned for å diskutere en plan B i tilfelle viruset rammer.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er enig. Ifølge ham vil det rett og slett bli umulig å fullføre hvis de sentrale forhandlerne uteblir.

– Vi kommer til å gjennomføre lønnsforhandlinger så lenge delegasjonene er såpass intakte at det er forsvarlig, sier han.

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (til h.) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum under oppstarten av årets lønnsoppgjør. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Krever reallønnsvekst

Fellesforbundets krav forut for forhandlingene har vært økt reallønn for alle, og Eggum har i signalisert at han vil kreve en ramme på over 3 prosent. Kravet om reallønnsvekst støttes også av YS-forbundet Parat, som deltar i forhandlingene ved siden av LO-storebror Fellesforbundet.

Men koronaviruset har også skapt usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og Lier-Hansen har for sin del sagt at rammen i dagens situasjon må ligge «langt ned på 2-tallet» for å være akseptabel.

Forhandlingene pågår i første omgang til 17. mars.

Er det ingen enighet innen den tid, kan det bli megling frem til 31. mars, med 1. april som starttidspunkt for en eventuell streik.