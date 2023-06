Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane Nor

(E24) Den tidligere kringkastingssjefen kommer fra stillingen som toppsjef i Norsk Tipping.

Tidligere kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, tar plass i Bane Nors sjefsstol.

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR.

Det fremgår av en børsmelding onsdag formiddag, skriver E24.

Den tidligere kringkastingssjefen i NRK tar over topplederrollen 1. november 2023. Som ny konsernsjef vil han også tiltre som styreleder i Bane Nor Eiendom.

Selskapet drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet.

I mars gikk Gorm Frimannslund av som sjef i selskapet etter det som ble beskrevet som en «krevende periode for norsk jernbane».

Det stormet rundt Bane Nor i etterkant av åpningen av Follo-banen i fjor. Milliardprosjektet ble stengt bare noen få dager etter åpningen, da det oppsto varmegang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski.

Forlater Norsk Tipping

Eriksen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping, som han har hatt siden september i fjor.

– Det er med tungt hjerte jeg har tatt denne beslutningen, og planen var helt klart å være i Norsk Tipping lenger. På ett år har jeg blitt veldig glad i både det samfunnsoppdraget Norsk Tipping har og også i de ansatte på Hamar, sier Eriksen i en uttalelse.

Han trekker frem at Bane Nor i likhet med Norsk Tipping har en viktig samfunnsoppgave.

– Å lede jobben med å sikre god og fremtidsrettet infrastruktur på jernbanen i Norge er spennende og noe jeg har valgt å takke ja til, sier Eriksen.

– Trist

Nyvalgt styreleder i Norsk Tipping, tidligere Ap-politiker Sylvia Brustad, synes det er synd at Eriksen forlater selskapet.

– Det er trist for både styret og de ansatte at Thor Gjermund slutter. Han har gjort en veldig god jobb i den tiden han har ledet selskapet, og vi skulle veldig gjerne sett at han ble lenger hos oss. Vi ønsker ham lykke til i ny jobb, sier Brustad.

Nå er det satt ned et utvalg som skal jobbe med å finne Eriksens etterfølger, ifølge pressemeldingen fra Norsk Tipping.

«Krevende periode for norsk jernbane»

I mars gikk Gorm Frimannslund av som sjef i Bane Nor etter det som ble beskrevet som en «krevende periode for norsk jernbane».

Beslutningen var tatt i samarbeid med styret, ifølge pressemeldingen fra Bane Nor.

I forkant hadde det stormet rundt Bane Nor i forbindelse med åpningen av Follo-banen.

Den ble stengt kort tid etter åpningen i desember, da det oppsto varmegang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski.

Etter Frimannslunds avgang har Henning Bråtebæk fungert som konstituert konsernsjef.