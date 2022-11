Søndag åpner FNs klimatoppmøte. Samtidig viser ny måling at nordmenn er mindre opptatt av klimaet.

Hvor mye klimakutt kan Norge klare? Og hvor mange nordmenn bryr seg, egentlig?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte Norges nye mål for utslippskutt torsdag.

Det grønne skiftet Hver fredag skriver Frode Bjerkestrand nyhetsbrev om det grønne skiftet. Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her.

1 Norge prøver litt hardere Fra venstre: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Søndag åpner FNs klimatoppmøte i badebyen Sharm el-Sheikh i Egypt. Der skal landene nok en gang diskutere hvordan målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i dette århundret skal oppnås. Torsdag erklærte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norges mål om å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030 skal være en offisiell forpliktelse til FN gjennom Parisavtalen. Det tidligere målet var 50 prosent. – Det er viktig nå å ikke miste motet og ikke gi opp. Vi mener det er viktig å dra til Egypt og fortsette, sa Støre på pressekonferansen, ifølge E24. Det er en grunn til at han ordlegger seg slik. Ifølge Statistisk sentralbyrå viste tallene for norsk klimakutt i 2021 bare en svak nedgang. Hadde ikke prosessanlegget på Melkøya i Finnmark vært stengt det året, ville utslippene derimot ha økt. Miljøorganisasjonen Bellona har funnet ut at vi må kutte syv prosent klimautslipp i året de neste syv årene for å nå 55 prosentsmålet. Det betyr at Norge må sette ny nasjonal rekord hvert eneste år for å klare det. Hvordan skal det gjøres? Regjeringen hadde ingen detaljert plan under pressekonferansen. Men statsministeren nevnte det grønne industriløftet, havvindsatsingen, karbonfangst- og lagring, batterisatsing og hydrogenteknologi som eksempler på klimatiltak de neste årene.

2 Klimaendringer, schlimaendringer Klimademonstrasjon i Bergen i 2019. Nå er engasjementet dalende. Russlands krig i Ukraina og pandemien. Dette er trolig de to viktigste årsakene til at klimaengasjementet blant nordmenn er svekket, melder NRK. Det ferske klimabarometeret fra analyseselskapet Kantar viser at 38 prosent av befolkningen rangerer klima som nummer tre blant Norges største utfordringer. Det er en nedgang på hele åtte prosent fra i fjor. Da var klimaendringer nummer to på listen. Siden den gang har vi fullført en pandemi, og krigen i Ukraina har utløst energikrise og økonomisk ustabile tilstander over det meste av den vestlige verden. Så akkurat nå rager «økende sosiale forskjeller» og «oppgavene i helsetjenesten» høyere på nordmenns bekymringsskala, begge med 48 prosent. Hvem er mest skeptisk? Nordmenn mellom 45–59 år er for tiden minst opptatt av klimaendringer. Også blant unge under 30 år er engasjementet lavere enn i fjor, viser undersøkelsen. Eva Fosby Livgard, som er ansvarlig for Kantars klimabarometer, viser til at mange unge slet med psykiske helseplager under pandemien, og at høye energikostnader rammer unge hardt. Dette kan være årsak til at klima blir mindre viktig, tror hun.

3 Strømjunkiene fra nord Kraftverket i Mauranger i Vestland fylke. Norge ligger helt på verdenstoppen i strømforbruk pr. innbygger, hvert eneste år. NRK har forsøkt å ta et dypdykk i den norske elbrukens mysterier, og har gjort følgende funn: Kraften er tilgjengelig: Norge har et særdeles godt utbygget nettverk av vannkraft. Hele 92 prosent av strømmen vi brukte i 2020 kom fra ett av de 1739 vannkraftanleggene i landet. Vindkraft står foreløpig for kun 6,4 prosent av energimiksen, gasskraft under en prosent. Kraften går til tung industri: Norge bruker om lag fire ganger mer kraft til industri enn det snittet for europeiske land. 41,7 prosent av den norske elkraften går til smelteverk, gjødselfabrikker og liknende. Om lag en tredel går til hus og hjem, og vel en femtedel til næringsliv og offentlige tjenester. Kraften går til oppvarming: Livet oppunder Arktis er kaldt og vindfullt, store deler av året. Det er grunnen til at den største posten for strømforbruk i norske hjem er oppvarming, hele 60 prosent. Franskmennene bruker cirka 27 prosent til samme formål. Andre ting vi bruker strøm på er varmtvann (15 prosent), elektriske apparater (15 prosent) og belysning (ti prosent).

4 Fossilbilen har fått utløpsdato Det skal ikke selges fossilbiler etter 2035 i Europa. Nytt fra EU: Europaparlamentet og medlemslandene ble denne uken enige om å gjøre slutt på bensin- og dieseldrevne bilers hegemoni, en gang for alle. Ingen fossildrevet bil skal selges i noe EU- eller EØS-land etter 2035, skriver Energi & Klima. EU-politikerne presiserer at det ikke blir forbudt å kjøre slike biler etter den tid. En vanlig europeisk bil har levetid på ti til tolv år, og de vil rulle på europeiske motorveier omtrent frem til 2050. Derfor ønsker EU-politikerne også å stille krav til nyproduserte fossilbiler. Innen 2030 skal utslipp fra slike kjøretøy reduseres med 55 prosent, og for lastebiler: 50 prosent. Bilvedtaket er en del av den omfattende EU-pakken «Fit for 55», som skal redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@bt.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet her.