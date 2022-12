Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng

Renteoppgangen fortsetter i håp om å dempe prisveksten, som fortsatt er langt over målet.

Saken oppdateres

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent, det høyeste siden 2009.

På forhånd ventet alle de 15 økonomene i en Bloomberg-undersøkelse at renten ville heves med 0,25 prosentpoeng.

Sentralbanken venter at renten skal videre opp i løpet av de første månedene i 2023.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i første kvartal neste år», skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Dette var akkurat som ventet på forhånd. Vi ser også at Norges Bank gjør veldig små endringer i rentebanen, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til E24.

Tre prosent rente i 2023

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har tidligere signalisert at renten vil toppe ut på 3,0 prosent i starten av neste år. Forventingen er fortsatt en rente rundt dette nivået i 2023.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier Wolden Bache.

Dette er Norges Bank Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven , som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær 2 prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gi direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner.

Norges Bank begynte renteoppgangen fra rekordlave null prosent etter pandemien i fjor høst, og økte tempoet betraktelig fra sommeren i år med flere såkalte doble hevinger på 0,50 prosentpoeng.

På det siste møtet i november ble renten imidlertid bare hevet med et kvart prosentpoeng, som er mer normalt.

Fortsatt høy prisvekst

Innstrammingen skjer for å dempe prisveksten. Den ligger fortsatt skyhøyt over målet på to prosent, selv om den har dempet seg i det siste. Inflasjonen lå på 6,5 prosent i november.

Sentralbanken vurderer fortsatt at det er behov for høyere rente for å dempe inflasjonen, og påpeker at det fortsatt er høy aktivitet norsk økonomi og lav arbeidsledighet her til lands.

Prisveksten ser ifølge Norges Bank ut til å holde seg høy lengre enn ventet.

«På den annen side er renten hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Omslaget i økonomien kan se ut til å bli noe mer markert enn vi så for oss i september» skriver Norges Bank.

Tror på videre boligprisfall

Renteoppgangen har allerede hatt en klar effekt på boligprisene, som har falt 6,5 prosent de siste tre månedene.

Både SSB og NHO venter nå et betydelig boligprisfall det kommende året, samtidig som de anslår vekstbrems for økonomien.

Norges Bank venter også videre boligprisfall.

«Omslaget i boligmarkedet har vært noe større enn hva vi så for oss i september. Vi venter at boligprisene vil falle om lag 6 prosent fra toppen i august i år og frem til høsten neste år» skriver Norges Bank sin pengepolitiske rapport.

Det betyr likevel at boligprisene vil være 12 prosent høyere enn før pandemien, ifølge rapporten.