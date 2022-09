SAS har signert avtale om å kjøpe el-fly

Flyselskapet har signert en intensjonsavtale om å kjøpe to el-fly i 2028.

EL-FLY: SAS vil legge om deler av flåten til el-fly. De har signert en intensjonsavtale om å kjøpe to fly av typen ES-30 fra det svenske selskapet Heart Aerospace.

I en pressemelding skriver SAS at de har signert avtalen med flyprodusenten Heart Aerospace.

Om alt går som SAS vil, skriver de at selskapet kommer til å kjøpe to fly av typen ES-30. Flyene vil være en del av SASs kommersielle flyflåte i 2028.

– Sammen med hele flybransjen har vi et ansvar om å gjøre flyreise med bærekraftig. SAS er dedikert til å forandre flybransjen slik at kommende generasjoner kan fortsette å koble sammen verden og reise, men med et mer bærekraftig avtrykk, sier konsernsjef i SAS Anko van der Werff.

Til DN sier van der Werf at han ser for seg at el-fly vil utgjøre 20–25 prosent av flåten innen 2035.

SAS står for øyeblikket midt i en konkursbehandling som vil pågå brorparten av det neste året. Selskapet søkte om konkursbeskyttelse i USA, og kreditorer risikerer dermed at verdier går tapt for alltid.

Selskapet søkte om konkursbeskyttelse kort tid etter sommerens pilotstreik, som kostet dem 1,4 milliarder svenske kroner.

Ifølge Nyteknik.se har også flyselskapet Air Canada lagt inn en bestilling på 30 fly.

Flyet ES-30 har en fullelektrisk rekkevidde på 200 kilometer, skriver SAS. Det er utstyrt med et hybrid-system som fungerer som reserveløsning. Systemet gir ES-30 en reell rekkevidde på 400 kilometer med 30 passasjerer.

I pressemeldingen skriver SAS at el-flyene vil benyttes på kortere ruter innad i Norden, og sier at dette er et viktig steg på veien mot at bransjen skal bli en nullutslipps-industri.