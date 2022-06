Første flyging til USA for Norse Atlantic: – Timingen var helt perfekt

Flygründer Bjørn Tore Larsen tok med seg sin 80 år gamle far på jomfruturen fra Oslo til New York. E24 møtte dem i innsjekkingskøen.

Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen ved innsjekk på Norse Atlantics jomfrutur fra Oslo til New York tirsdag.

Tirsdag kveld tar Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen (54) plass i Dreamlineren som starter flyselskapets første regulære flyging, fra Oslo til New York.

Med seg på turen har Larsen flere hedersgjester. Den kanskje største av dem alle, hans far, arendalitten Jan Tore Larsen (80) er stolt som en hane.

– «It is a BIG thing», sier Larsen senior til sidemannen i køen.

Han legger ikke skjul på at han er kry.

Ikke bare har sønnen bygget opp et av verdens største bemannings- og serviceselskaper for shippingbransjen, for deretter å gjøre samme øvelse i luftfarten med OSM Aviation.

Dagen i dag markerer første kommersielle dag for en lavpris langdistanseutfordrer fra Europa over Atlanteren, bygget opp fra bunn, av sønnen, som også selv har pilotlisens.

– Er du overrasket at han har fått til dette?

– Vi ante jo at dette var et stort prosjekt, men han er en meget iherdig ung gutt, ser du, sier Larsen senior til E24.

– Nå vi skal bevise

Med billettpriser helt ned i 995 kroner eller 129 dollar én vei, skal Norse Atlantic friste nordmenn og europeere over Atlanteren og amerikanske turister til Oslo.

Første flyging er så godt som full, eller 85–90 prosent, sier Larsen til E24 i det han beveger seg mot innsjekkingsskranken på Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Hva betyr denne dagen i dag for deg?

Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen (t.h,), her med sin far, Jan Tore Larsen, ved innsjekk på Norse Atlantics jomfrutur fra Oslo til New York tirsdag.

– Det er en slags milepæl. Vi har holdt med på med dette egentlig siden januar i fjor og man kan nesten sammenligne det med å reise et stort byggverk som skal åpnes en dag. Helt til dagen før, så vet du at det er ting som fortsatt skal på plass, sier Larsen til E24, og fortsetter;

– Vi har vært veldig trygge på at alt skal komme på plass, og har hatt den rette ånden til å levere. Men, det er nå vi skal bevise det.

– Helt perfekt

USA løftet søndag påbudet om at alle passasjerer må fremlegge negativ coronatest ved innreise.

Timingen kunne ikke vært bedre, påpeker Norse Atlantic-sjefen.

– Det var helt perfekt, sier Larsen.

Han ønsker ikke gi detaljer på hvordan billettbestillingene har vært utover å si at de har vært «veldig bra» og at han er fornøyd med bookingen.

– Gjelder det både utreise- og innreisetrafikken?

– Du kan si at det vi lurte litt på var om amerikanerne ville være litt redde for krig (Russlands invasjon av Ukraina, red.anm.) og sånn. Det har vi ikke sett noe tegn til. Vi har faktisk enda sterkere bookingtall i USA enn det vi hadde i Europa til å begynne med. Men nå har det kommet mye her også, sier Larsen.

– Stort maskineri

Norse Atlantic har en flåte på 15 langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamlinere.

Tidligere i vår varslet imidlertid selskapet at fire fly ville bli utleid til Air Europa i en periode på 18 måneder.

– Var det prematurt å leie ut flyene gitt etterspørselen dere nå opplever?

– Nei. Som vi ser nå, var det helt riktig. Det er fordi selv om vi nok kunne fylt alle femten (flyene, red.anm.) i år så har vi et stort maskineri, og veldig mange mennesker som skal rekrutteres, og skal jobbe sammen, sier Larsen, og fortsetter;

– Det er egentlig litt risikoreduksjon, ikke bare mot markedet, men også fordi det er stort maskineri som skal jobbe sammen. Da må vi begynne å gå, så løpe, og det er vi glad for at vi gjorde. Og så tjener vi penger på det.

Bakteppet for avtalen er at det Norse ga en attraktiv mulighet til å generere positiv kontantstrøm fra fly som selskapet likevel ikke hadde planer om å utnytte fullt ut i oppstartsfasen.

– Avtalen styrker vår allerede sterke finansielle posisjon i det vi fortsetter å være tro mot vår strategi om forsiktig tilnærming til markedet og opptrapping basert på kundeetterspørselen, sa Norse-sjefen da avtalen ble offentliggjort.

Rimelige fly

Norse Atlantic har også sikret seg svært gunstige avtaler med leasingselskapene som eier flyene. Larsen har selv overfor E24 tidligere sagt at Norse traff bunnen i markedet.

I tillegg til svært lave leienivåer har Norse såkalte «power by the hour» (PBH)-klausuler, som betyr at selskapet kun betaler leie for tiden flyene er luften.

Det har også bidratt til at Norse har kunne være tålmodig med tanke på oppstart i kjølvannet av coronapandemien, da selskapet har hatt begrensede kostnader ved å la flyene stå på bakken.

Glad for utsettelser

Norse Atlantic planla opprinnelig oppstart i desember 2021, men dette ble i august i fjor skjøvet til mars/april i år.

Russlands invasjon av Ukraina og usikkerheten dette skapte for etterspørselen etter flyreiser, bidro imidlertid at planene igjen ble utsatt, med oppstart av billettsalget i april, og første reis i juni.

Larsen skulle ikke ønske han startet før.

– Nei, det er jeg glad vi ikke gjorde. Igjen, for det første så ser vi at nå har jo grensene åpnet helt, restriksjonene har åpnet helt (etter koronatiltakene, red.anm.). For det andre så har det vært riktig for oss å tilpasse kapasiteten til det markedet vi ser, sier Norse-sjefen.

Fakta Norse Atlantic Airways Flyselskap basert i Arendal. Etablert av OSM-grunnlegger Bjørn Tore Larsen i februar 2021 i kjølvannet av at Norwegian la ned hele sin langdistansesatsing.

Larsen er største aksjonær (12,7 %) og har selv satset over 150 millioner kroner i prosjektet, der også hans tidligere samarbeidspartner (OSM Aviation) og Norwegian-topp Bjørn Kjos deltar med en beskjeden andel.

Aksjonærlisten domineres ellers av store fondsforvaltere, som Delphi, DNB, Skagen og JP Morgan, samt eiendomsinvestor Tor Andenæs med familie.

Norse Atlantics plan er å tilby langdistanseruter til lavpris. Selskapet fyller dermed tomrommet etter Norwegian, som la ned en tilsvarende satsing i forbindelse med selskapets rekonstruksjon.

Norse Atlantic tilbyr ruter mellom Europa og USA. Det er allerede annonsert reisemål som New York, Los Angeles, Florida, Berlin, Paris, London og Oslo.

Norse Atlantic ble fullfinansiert i mars 2021 og hentet inkludert første runde 1,5 milliarder til sammen. Selskapet er notert på markedsplassen Euronext Growth og har en markedsverdi på omkring én milliard kroner (12. juni).

Norse hentet penger i forbindelse med børsnoteringen til en kurs 20 kroner per aksje, som var noteringskurs i april 2021. I dag handles aksjen til kurser under 13 kroner, en svekkelse på mer enn 35 prosent.

I august 2021 meldte Norse Atlantic at det har inngått en leieavtale om seks nye Dreamlinere, hvilket økte flåten til 15 leasede fly som tidligere har vært brukt i Norwegians flåte.

Norses flyflåte består av 12 fly av typen Boeing 787–9 Dreamliner og tre fly av typen Boeing 787–8 Dreamliner.

Leasingavtalene er inngått med AER Cap og BOC Aviation og strekker seg fra åtte til 12 år.

Ifølge Norse Atlantic er leieavtalene fleksible, der man i en periode kun betaler for tiden flyene er i luften, hvilket gjør at selskapet kan avvente oppstart til «markedet er der».

Billettsalget startet i april med ruter fra Oslo til J.F. Kennedy-flyplassen i New York fra 12. juni, og ikke New York Stewart-flyplassen i New Jersey, som tidligere varslet. Andre destinasjoner fra Oslo er Los Angeles (LAX), Orlando og Fort Lauderdale i Florida, samt London.

De siste ukene har Norse lansert ruter fra London til New York og Oslo, samt fra Berlin til New York og Los Angeles.

Norse Atlantic venter å ha rundt 1600 ansatte basert i USA, Storbritannia og Norge når alle Dreamlinere er i luften. Les mer

– Vil det være en fordel å være en tilbyder som kun tilbyr direktereiser opp mot problemene og forsinkelsene man har sett på europeiske flyplasser?

– Det er to ting som står høyt på listen når folk søker etter reiser. Det ene er billige priser, det andre er nonstop (direkteruter, red.anm.). Det ser jeg også når jeg reiser selv, før Norse, det skal helst være direkte. Og er det ikke direkte, skal det helst være «trygge flyplasser», og det har ikke vært så mange av dem i det siste, men Oslo har vært en av dem.

Flere ruter

Norse varslet i forrige måned oppstart av daglige ruter mellom London Gatwick og New York fra 12. august.

Selskapet starter da også opp daglige ruter mellom Oslo og London, som i en periode vil bli betjent av Norse Atlantics langdistansefly.

I tillegg til dagens rute mellom Oslo og New York, vil Norse starte opp ruter til Los Angeles, Orlando og Fort Lauderdale fra Oslo i løpet av sommersesongen.

Norse lanserte i forrige uke ruter fra Berlin til New York og Los Angeles i august, og har tidligere varslet ruter fra Paris.

– Når kan vi vente annonsering av nye ruter, som Paris?

– Det kommer om ikke altfor lenge, sier Larsen før han haster videre mot innsjekk og deretter offisiell åpning av selskapets New York-rute samt ny ikke-Schengen-terminal på Oslo Lufthavn Gardermoen.