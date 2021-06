Telenor må betale gebyr på 788 millioner kroner

Telenor slipper ikke unna et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner, har lagmannsretten bestemt. Retten mener selskapet misbrukte sin dominerende stilling.

Telenor tapte i retten, og det historisk høye gebyret blir derfor stående. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det var i 2018 at Konkurransetilsynet ga Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for misbruk av stillingen sin i det norske mobilmarkedet. Gebyret er det høyeste tilsynet har gitt noensinne. Telenor klagde saken inn til Konkurranseklagenemnda, men vant ikke fram der i juni 2019.

Deretter ble saken klagd inn for domstolen.

– Gulating lagmannsrett har i dag opprettholdt konkurransemyndighetens vedtak mot Telenor, skriver Telenor i en pressemelding torsdag kveld.

Strid om avtale

Saken knytter seg til en avtale Telenor hadde med selskapet Network Norway. Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen, noe lagmannsretten mener svekket Network Norways insentiv til å bygge ut et eget mobilnett.

– Prisomleggingen gjorde det billigere for Network Norway AS å la kundene gjeste i Telenors nett og dermed mindre attraktivt å bygge ut et tredje nett, som kunne konkurrere med de to eksisterende mobilnettene i Norge, skriver Gulating lagmannsrett i sin oppsummering av dommen.

– Skuffet

Etter lagmannsrettens syn var dette egnet til å skade konkurransen både i grossistmarkedet og i markedet ut mot vanlige kunder.

– Telenor er skuffet over dommen. Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010, var lovlig, og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Telenor har hele tiden ment at avtalen ga økt konkurranse til fordel for kundene, men har altså ikke vunnet fram med dette synet verken overfor Konkurransetilsynet, i Konkurranseklagenemnda eller i lagmannsretten.

I fjor sommer ble Telenor ilagt nok et stort gebyr for misbruk av sin markedsmakt, denne gangen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret lød på 1,2 milliarder kroner for brudd på EØS-avtalens artikkel 54. Selskapet har anket vedtaket.

