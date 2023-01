Schibsted varsler kostnadskutt

Mediekonsernet vil spare 500 millioner over de neste to årene innenfor medievirksomheten.

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Saken oppdateres ...

Schibsted varsler tirsdag at selskapet vil kutte kostnader innenfor News Media, mediedivisjonen som blant annet omfatter avisene.

Målet er å kutte med 500 millioner på dette området i løpet av de neste to årene, skriver selskapet i en børsmelding.

Økte kostander knyttet til papiravis og trykking trekkes frem som en viktig årsak bak kostnadskuttene. Det pekes både på økte papirpriser og høyere strømpriser.

«Med den betydelige pressede trykkevirksomhetene og den makroøkonomiske usikkerheten fremover, må det tas grep», skriver Schibsted i pressemeldingen.

– Vi planlegger ikke noen storskala reduksjon i arbeidsstokken, og jeg tror vi er veldig godt stilt for å lykkes. Men våre ulike enheter vil gjøre tøffere prioriteringer, redusere kompleksiteten og identifisere områder hvor de kan jobbe mer effektivt, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for News Media i Schibsted, i meldingen.

– Å redusere antall ansatte er ikke et mål i seg selv, men i noen tilfeller vil det være effekten når vi tar sikte på mindre kompleksitet og mer effektivitet, sier Tveitnes videre.

Kostandskutten skal skje gjennom forbedringer på tre områder, ifølge meldingen. Det dreier seg om å bedre lønnsomheten innen trykkeri-verdikjeden, øke «operasjonell effektivitet» i organisasjonen og oppnå en mer effektiv organisering på tvers av ulike områder.

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund bekreftet mandag ettermiddag overfor Dagens Media at et allmøte i Schibsted tirsdag skulle dreie seg om nye sparetiltak.

– Vi synes alle så klart at det er gøyere å investere og vokse, men nå gjør situasjonen at vi trenger å se over våre kostander, sa Skogen Lund til den svenske avisen.

Mediekonsernet inkluderer blant annet Aftenposten, VG og E24 i Norge, og Aftonbladet i Sverige.

I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no i konsernet, men disse er ikke en del av mediedivisjonen.

Resultatsmell

Schibsted la sist frem finansielle resultater i slutten av oktober i fjor. I tredje kvartal 2022 tjente mediekonsernet 15 prosent mindre på driften (ebitda) sammenlignet med samme kvartal året før. Selskapet nedjusterte samtidig sine forventinger til året.

Nedgangen skyldtes i hovedsak økte kostnader hos avisene til Schibsted, og selskapet varslet da kostnadskutt i denne delen av mediekonsernet.

I etterkant av tallslippet i fjor høst kommenterte konsernsjef Kristin Skogen Lund de usikre utsiktene, og uttalte blant annet at det ikke var «god grobunn for vidløftige satsinger».

Schibsted legger frem sine tall for fjerde kvartal fredag 10. februar.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.