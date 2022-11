Konkurransetilsynet gir 545 millioner i gebyr til fem aktører i bokmarkedet

Konkurransetilsynet mener Norges fire største forlag har utvekslet ulovlig informasjon og at det kan ført til høyere priser på bøker.

GIR MILLIONGEBYR: Konkurransedirektør Tina Søreide.

Saken oppdateres

Konkurransetilsynet ilegger Norges fire største forlag og Bokbasen overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven.

Det melder konkurransetilsynet i en pressemelding tirsdag.

Organet mener at Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen og abonnementet Mentor Forlag.

Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked, skriver Konkurransetilsynet.

Kan ha ført til høyere bokpriser

– Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til. Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide i pressemeldingen.

Så store gebyr får de fem aktørene Bokbasen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 4,1 millioner kroner

Cappelen Damm AS ilegges et overtredelsesgebyr på 131,4 millioner kroner

Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 92,6 millioner kroner

Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 252,1 millioner kroner

Aschehoug ilegges et overtredelsesgebyr på 64,6 millioner kroner. Forskjellene i gebyrenes størrelse for de fire forlagene skyldes blant annet at forlagene har ulik omsetning, skriver Konkurransetilsynet.

Gyldendal uenig i vedtaket

Forlaget Gyldendal skriver i en børsmelding at det er helt uenig i tilsynets vurdering og vil forfølge saken videre.

– Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur, sier konsernsjef Tørres Thuv i Gyldendal i meldingen.

– Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Det foreligger heller ikke noe som viser en slik atferd fra de involverte partene, sier Thuv.

For Gyldendal er det varslede overtredelsesgebyret 252 millioner kroner.

Gyldendal-aksjen faller nær to prosent på Oslo Børs i tidlig handel.

Kan klage

I januar 2018 gjennomførte konkurransetilsynet bevissikring hos de fem involverte aktørene.

I etterkant ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, heter det i pressemeldingen.

I september 2020 ble aktørene varslet om at de ville få et overtredelsesgebyr. I 2021 ga samtlige fem aktører sine tilsvar.

Dagens vedtak fra Konkurransetilsynets vedtak er endelig, men selskapene har mulighet til å klage saken inn for Konkurranseklagenemnda innen en frist på seks måneder.