Politiet: Bistand til vakthold fra Heimevernet avsluttes

Heimevernet har bistått politiet med vakthold på olje- og gassanlegg etter flere droneobservasjoner og Nord Stream-lekkasjen. Nå avsluttes denne bistanden.

NTB

− Selv om det overordnede trusselnivået ikke er endret, har vi nå bedre kontroll og oversikt over situasjonen som gjør at politiet ikke lengre har behov for bistand til stående vakthold fra Heimevernet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bistanden avsluttes i dag, tirsdag, men politiet fortsetter med økt patruljering på enkelte anlegg.