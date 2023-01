Twitter saksøkt for å ikke betale husleie

Huseieren saksøker Twitter for å ikke ha betalt leiekostnadene til kontorene i San Francisco.

Twitter leier 30. etasje i Hardford Building i den amerikanske storbyen, men har ikke betalt den utestående leien på 136.250 dollar, tilsvarende rundt 1,3 millioner kroner. Det skriver utleieren Columbia Reit i rettspapirer som ble levert inn til retten i San Francisco torsdag, skriver Bloomberg.

16. desember fikk Twitter beskjed fra utleieren at det ville være i mislighold med leieavtalen dersom selskapet ikke betalte husleien innen fem dager.

New York Times skrev 13. desember at Twitter ikke har betalt leie på noen av sine kontorer på flere uker.

Tidligere denne måneden ble Twitter også saksøkt for ikke å ha betalt to charterflyvninger, ifølge Bloomberg.

Siden Elon Musk tok over selskapet i slutten av oktober, har det vært en voldsom storm rundt selskapet. Angivelig har rundt 75 prosent av de ansatte sluttet, og Musk har iverksatt en rekke andre former for kostnadskutt.

Siden november skal Musk ha forsøkt å spare rundt 500 millioner dollar, utover sparte arbeidskostnader, ifølge et internt dokument NYT har sett.

Tidligere denne uken skrev New York Times at kuttene blant annet innebærer at vaktmestertjenesten er fjernet, noe som i enkelte tilfeller skal ha ført til at Twitter-ansatte selv måtte ta med toalettpapir til kontoret.