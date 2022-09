Handelsbanken sikker på hard landing i ny rapport

(E24) Handelsbanken tror det vil bli en «svært tøff vinter». Både arbeidsmarkedet og boligmarkedet vil få kjenne det godt fremover, ifølge deres ferske prognoser.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, spår resesjon for Norge, og Norges handelspartnere.

– Rapporten har et litt mørkt preg, og vi kalte rapporten resesjon. Kort og godt, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

I rapporten skriver banken at viljen blant sentralbankene til å sette opp renten og «knuse inflasjonen virker nå urokkelig». En myk landing der sentralbanken får bukt med inflasjonen, uten å sende norsk økonomi inn i en resesjon avskrives som en mulighet.

– Norsk økonomi vil være preget av resesjon, men ikke noen dyp resesjon, sier Hov.

Sjeføkonomen sier de ville spådd et dypere fall i aktiviteten om det ikke hadde vært for petroleumsinvesteringene.

Dobbel renteheving

Senere onsdag er det ventet at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) skal sette opp renten. Torsdag er det Norges Bank sin tur. Hov venter en økning på 0,50 prosentpoeng fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Vi tror de kommer til å ta en ny dobbeltheving nå, og at de kommer til å si at jobben ikke er gjort med det. Styringsrenten ved utgangen av året kan være opp mot 2,75 prosent, kanskje 3 prosent. Inn mot sommeren neste år ser vi for oss en rentetopp på 3,25 prosent, sier han.

Handelsbankens prognoser slår fast at renteøkningene vil gi en nedgang i boligprisene, og økt arbeidsledighet.

Boligprisfall

Boligprisene steg 9,1 prosent i fjor. Bildet fremover vil være helt annerledes dersom Handelsbanken treffer med sine prognoser

– Vi spår ikke noe krakk i boligmarkedet nå, men vi tror på et prisfall på 3,0 prosent neste år, og et par prosent i 2024. Det er en større nedgang enn hva vi har anslått hittil, hvor vi har snakket om et moderat fall på kanskje én prosent, sier han.

Hov mener at renteøkningene vil gi en boliglånsrente på mellom 4,5 og 4,75 prosent gitt en styringsrente på 2,75 prosent.

«Det vil merkes godt i nordmenns lommebok», står det i prognosen.

Økt ledighet

Ifølge Hov er arbeidsledigheten i dag den laveste siden bunnpunktene i forkant av finanskrisen.

– Vi er ved et vendepunkt hvor veksten antakelig kommer til å snu i minus, og ledigheten kommer til å ta seg opp igjen. Vi tror at med de renteutsiktene som er nå, kommer arbeidsledigheten til å stige ganske jevnt og trutt gjennom prognoseperioden, sier han.

Hov anslår en ledighet på 1,8 prosent ved utgangen av året og 2,1 prosent i 2023.

– Det er ikke veldig høy arbeidsledighet vi spår i en historisk kontekst, men endringen fra her vi står i dag er forholdsvis markert.