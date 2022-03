Brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Altibox

Det er brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Altibox. Dermed risikerer Altibox-kundene å miste TV 2-kanaler fra 1. april

NTB

TV 2 varslet onsdag Altibox om at de avslutter forhandlingene om ny distribusjonsavtale. Den inneværende avtalen går ut 31. mars, og TV 2 sier i en pressemelding at det ikke er grunnlag for en ny avtale.

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 beklager overfor seerne som vil miste tilgang til TV 2s lineære kanaler.

TV 2-appen vil fremdeles være tilgjengelig for Altibox-kunder.

Dette er ikke første gang partene er i konflikt: I november i fjor vant TV 2 over Altibox i retten, da Oslo tingrett ga kanalen fullt medhold i deres krav om en egen knapp for TV 2 på Altibox' fjernkontroller.