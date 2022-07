USAs finansminister: Mindre fart i økonomien – men ingen resesjon ennå

USAs økonomi mister fart, men finansminister Janet Yellen peker på et robust antall ansettelser som et tegn på at økonomien ikke er i resesjon.

USAs finansminister Janet Yellen sier at den amerikanske økonomien krymper, men at den ikke er i resesjon.

NTB

Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Vi har et veldig sterkt arbeidsmarked, sa Yellen i et intervju med NBC søndag.

Til tross for den høyeste inflasjonen i landet på lang tid, på 9,1 prosent, mener Yellen at store deler av den amerikanske økonomien er robust.

Hun peker på at forbrukerne bruker mer penger, og at det har blitt skapt 400.000 nye arbeidsplasser i måneden så langt i år. Arbeidsledigheten er på 3,6 prosent, det laveste tallet på nær 50 år.

– Dette er ikke en økonomi som er i resesjon, slo Yellen fast.

Men hun erkjente likevel at økonomien er i en overgangsperiode der veksten avtar, men at det kan bidra til å få ned inflasjonen.