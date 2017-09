Det nystartede selskapet Bulandet Miljøfisk har fått fem konsesjoner for å starte produksjon av 5500 tonn laks i året på land.

Planen er å bygge oppdrettsanlegget i øysamfunnet ytterst i Askvoll i Sunnfjord. Her skal fisken vokse opp til slaktemoden størrelse på fire-fem kilo.

I de fleste andre landbaserte oppdrettsanlegg produseres det småfisk, som settes ut i sjøanlegg for å nå slaktestørrelse.

– Anlegget på Bulandet skal ikke bruke kjemiske midler. Fisken vil være helt fri for lus, sier prosjektleder Ola Sveen.

Han har i en årrekke drevet flere ulike oppdrettsanlegg på Vestlandet, og mener de nye konsesjonene representerer et gjennombrudd for landbasert produksjon av laks og ørret.

Ønsker mer landproduksjon

Mens en vanlig oppdrettskonsesjon i sjøen omsettes for mellom 50 og 100 millioner kroner, deler myndighetene gratis ut konsesjoner på land. Årsaken er et politisk ønske om mer landbasert produksjon.

Anlegget på Bulandet skal graves og sprenges inn i fjellet. Laveste nivå skal være syv meter under havoverflaten, og høyeste nivå tre meter over fjære sjø.

Sjøvann skal pumpes inn i anlegget fra 25 meters dybde. Når det renner tilbake i sjøen, går det først gjennom et rensefilter, og deretter gjennom en rensehage av alger og tare.

– Vi har brukt erfaringer fra både matfisk- og settefiskanlegg for å utvikle et enkelt og helt nytt system for landbasert akvakultur. Når sjøvann hentes fra 25 meters dybde, unngår man lus. Vi henter vann fra en dybde som er under lusenivået, sier Sveen.

Han peker på at en annen fordel er at anlegget vil ha jevnere vanntemperatur, og at man har anledning til å styre oksygenforholdene og strømforholdene i bassengene. Samtidig skal fisken få større plass enn i sjøanlegg.

– Det mener vi gir fisken mindre stress, den holdes i mye bevegelse og vi får en godt trimmet fisk, sier Sveen.

Det store uløste spørsmålet som gjenstår, er finansieringen.

Mangler penger

Bulandet Miljøfisk har selv ikke kapital til å starte utbyggingen og skal nå fri til ulike investorer.

Sveen vil ikke si noe om verken hvem man ønsker å få med, eller hvor store kostnadene blir.

– Vi har noe på gang, men jeg vil ikke si noe om dette nå, sier han.

Selve utbyggingsperioden er anslått til rundt åtte måneder. Etter dette er intensjonen at produksjonen i anlegget blir bygget opp over tre år.

Fullt utbygget mener Bulandet Miljøfisk det vil gi jobber til mellom åtte og ti personer på Bulandet.