Billigmegler legger ned Oslo-kontoret

Billigkonseptet Himla Eiendomsmegling ble et tapsprosjekt i hovedstaden. – Vi har spurt oss om Oslo-folk ikke bryr seg om hva det koster å selge boligen sin, sier leder Tine Lekven Johansen.

Tine Lekven Johansen, leder for Himla Eiendomsmegling, er overrasket over at billigkonseptet deres floppet i Oslo.

Himla Eiendomsmegling, som er eid av Fana Sparebank, har tilbudt en fast pris på 30.000 kroner for gjennomføring av boligsalget. Det slo aldri an i hovedstaden.

– Vi trodde Oslo skulle være helt perfekt for vårt konsept, men vi kom aldri helt dit vi ønsket oss, sier Tine Lekven Johansen, leder i Himla Eiendomsmegling.

Etter flere år med underskudd, stenger Himla kontoret sitt i Oslo for godt ved utgangen av juni.

– Vi er overrasket over at konseptet ikke har slått bedre an. Vi har kjempedyktige meglere og et konsept man skulle tro var etterspurt også i Oslo-markedet, sier Johansen.

Lurer på om Oslo-folk ikke bryr seg

Himla åpnet sitt Oslo-kontor i oktober 2018. De to siste årene har det vært to meglere tilknyttet Oslo-kontoret. De er nå i ferd med å sluttføre sine siste boligsalg.

Johansen har flere mulige forklaringer på hvorfor Himla-konseptet floppet i hovedstaden.

– I Oslo er gevinsten ved boligsalg veldig høy. Vi har spurt oss om Oslo-folk ikke bryr seg om hva det koster å selge boligen sin, sier Johansen, med henvisning til at konseptet har slått godt an i Bergen.

Det siste visningsskiltet av denne typen er satt ut i hovedstadens gater på en stund. Etter flere år med underskudd takker Himla for seg.

Toppmegler tviler på forklaringen

Denne forklaringen får Jørgen Ek, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren Dyve & Partnere, til å riste på hodet.

– Jeg kan ikke se noe grunnlag – verken ut ifra boligprisene, prisutviklingen eller befolkningssammensetningen i Oslo og Bergen – for å kunne fastslå at det skal være noen nevneverdig forskjell mellom innbyggerne når det kommer til valg av megler, sier han.

– Bergenserne tjener neppe så lite penger på å selge bolig at de taper penger på å bruke megler. Jeg har også vanskelig for å forestille meg at de skal være mindre villige til å betale for profesjonalitet og en trygg gjennomføring enn Oslo-folk, sier Ek videre.

Megleren tror snarere differansen mellom tilbudet til Himla og meglerprovisjonen i Oslo ikke er stor nok til at snittselgeren ser en tilstrekkelig gevinst i billigkonseptet.

– Oslo-folk velger megler «lokalt»

Tine Lekven Johansen i Himla tror eiernes tilknytning til Bergen kan ha betydning.

– Selv om Oslo er en større by enn Bergen, kan det også se ut som om folk velger megler «lokalt», sier hun og viser til at mange meglerkjeder har kontorer på mange gatehjørner i ulike deler av byen.

– I tillegg er vi en ny merkevare i Oslo. I Bergen har vi kanskje blitt hjulpet av tilknytningen til Fana Sparebank – som er kjent som en trygg og solid aktør, tilføyer Johansen.

Ved å droppe befaringer og møter med kunder kunne Himla Eiendomsmegling kutte i prisen. Inkludert i fastprisen på 30.000 kroner var digital salgsoppgave, megler som stilte på første visning og fulgte opp interessenter, samt fotografering av boligen og annonsering på Finn og Himla.no.