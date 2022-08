Tror SAS har svidd av nesten to milliarder kroner på streiken

Milliardtap i SAS, lakseshow på Oslo Børs og verdens øyne rettet mot den vesle dalen Jackson Hole. Dette skjer denne uken.

KRISE: Kriserammede SAS’ trafikktall for september blir verdt å merke seg, ifølge flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Gjennom SAS’ 15 dager lange streik i juli, ble det anslått at selskapet ville tape rundt 100 millioner kroner daglig, til sammen snaut halvannen milliard.

En pekepinn på hvor mye penger det totalt var snakk om var å finne i SAS’ dokumenter innlevert til den amerikanske konkursdomstolen.

Men fredag kommer endelig fasit, når det kriserammede og konkursbeskyttede selskapet legger frem tall fra tredje kvartal (mai til juli).

– Jeg tror beløpet kan komme mer opp. Jeg tror det vil ligge rundt 1,8 milliarder kroner, sier flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank til E24.

Fakta Dette skjer denne uken Mandag Kina: Referanserente for august

Sverige: Boligtall for andre kvartal Tirsdag Kvartalstall fra blant andre Grieg Seafood, Bakkafrost, og Bergenbio

Foreløpige PMI-tall fra Japan, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, USA og eurosonen (EMU)

USA: Nyboligsalg i juli, ukedata fra den amerikanske detaljhandelen i Redbook-indeksen og tall fra Richmond Fed-indeksen som måler økonomisk aktivitet i de østlige sørstatene.

Storbritannia: CBI-tall med industritrender i august

Det kommer foreløpige tall om forbrukertilliten i eurosonen i august

American Petroleum Institute (API) kommer med ukentlige oljelagertall Onsdag Kvartalstall fra blant andre Mowi, Lerøy, Kid, Flex LNG, Austevoll Seafood, Panero Energy, Play Magnus, Atlantic Sapphire og Höegh LNG

Kredittindikator for juli

SSB kommer med tall for den ukentlige lakseeksporten

Magasinfylling fra NVE

USA: Ordreinngang for varige goder i juli, antall pågående boligsalg for juli og oljelagertall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) Torsdag Arbeidskraftsundersøkelse fra juni

Kvartalstall fra blant andre Salmar, Norwegian, Dof, Kid, Saga Pure, Golden Ocean, Frontline, Siem Offshore, Zaptec og Vow.

Tyskland: Det kommer tall på hvordan det går med tysk økonomi, som er Europas største, i analysebyrået Ifos indeks. Det kommer også endelig BNP-tall for andre kvartal.

Referat fra Den europeiske sentralbankens (ECB) møte i juli, hvor de besluttet å heve renten med 0,5 prosentpoeng.

Sverige: Statistikk for forbrukslån i juli

USA: Uketall for førstegangssøkende på ledighetstrygd og foreløpige BNP-tall for andre kvartal

Oppstart av Jackson Hole Symposium i USA Fredag Detaljomsetningstall for juli

Kvartalstall fra blant andre kriserammede SAS, Flyr, Northern Drilling, S.D Standard Etc og Northern Ocean

USA: Herfra kommer det flere tall. Såkalte PCE-inflasjonstall, som er USAs sentralbanks (Federal Reserve) foretrukne mål på prisveksten i landet, for juli kommer. Inntekter, sparing og privatkonsum kommer. Det gjør også foreløpig grossistlager og handelsbalanse-tall for varer i juli. Også forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan blir sluppet fredag.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell taler under Jackson Hole-symposiet

Japan: Konsumprisindeks for Tokyo-området

Sverige: Produsentpriser og arbeidsledighetstall for juli

Tyskland: Konsumtillitstall

Frankrike: Tall på forbrukertillit i juli Les mer

– Langt viktigere

Pedersen mener dette er ting å bite seg merke i kvartalsrapporten, som kommer på ukens siste dag.

– Jeg kommer til å se mye på hele inntjeningssituasjonen, underskuddets størrelse og hvordan likviditetsvirkeligheten ser ut etter streiken, sier Pedersen.

– Man vil også kunne merke seg en stemning på hvor langt man har kommet i forhandlingene med leasingselskapene.

Les også Dette er oppkjøpsselskapet som skal redde SAS

Selv om man får et svar på hvor mye SAS’ økonomi har tatt skade av streiken, mener Pedersen det er andre tall som blir langt viktigere å følge med på fremover.

– Trafikktallene i september og oktober er langt viktigere enn kvartalsrapporten. Da får man det virkelige bildet på hvor mange kunder man kan ha skremt vekk som følge av streiken, sier Pedersen.

TJENT: Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener alle andre flyselskap som flyr ut av Skandinavia har tjent på SAS-streiken.

Tydelige utslag for konkurrentene

– Vil det som kommer frem i kvartalsrapporten ha noe å si for den rettslige prosessen som nå foregår i USA?

– Nei, ingenting, svarer Pedersen.

Også flyselskapene Norwegian og Flyr kommer med kvartalstall på henholdsvis torsdag og fredag denne uken. Pedersen mener SAS-streiken har gitt store utslag for konkurrentene.

– Når et av de største flyselskapene har stått parkert i to uker, så blir det nok tydelig, om ikke er det noe galt, sier Pedersen.

Pedersen sier at man allerede har fått en pekepinn på hvordan det har påvirket Norwegian, som så det høyeste antallet passasjerer siden utbruddet av coronapandemien i SAS-streikemåneden juli.

Den store lakseuken

Kvartalsrapport-sesongen ruller videre, og det er nå duket for den store lakseuken. Kvartalstallene fra lakselokomotivene på Oslo Børs fordeler seg pent og pyntelig gjennom uken.

– Vi har lagt bak oss et halvår som har vært veldig bra, men så har kanskje prisene kommet ned mot slutten av andre kvartal. Det blir spennende å se hvordan inflasjonen har slått inn på kostnadsbasen. Vi tror tallene er gode, men vi er veldig spente på signalene fremover, sier investeringsdirektør i Vertu Kapitalforvaltning, Espen Knut Furnes, til E24.

– Uvanlig spennende høst

Hvordan høsten og det kommende halvåret blir, er det alle vil se etter og spørre dem om, ifølge Furnes.

– Utfallsrommet er uvanlig stort for hvordan det blir i andre halvår, sier Furnes.

Et selskap som har et enda større utfallsrom enn det andre, er ifølge Furnes Bakkafrost. I første kvartal meldte det færøyske selskapet om en smell for den skotske delen av oppdrettsvirksomheten.

– Vi tror de fortsatt sliter med dette, så jeg er spent på hva situasjonen er der nå, sier Furnes.

Rapporteringssesongen generelt er på hell for denne gang, og Furnes mener den har vært veldig god.

– Børsen har kommet greit tilbake gjennom sommeren og man er nå undrende om hvordan veien går videre. Vi tror kanskje at inntjeningen er sterkere nå enn hva den kommer til å bli fremover. Så vi vil være litt obs på det, sier Furnes. Han legger til:

– Vi tror det blir en uvanlig spennende høst.

LAKS: Investeringsdirektør i Vertu Kapitalforvaltning, Espen Knut Furnes, retter blikkket mot laksegigantene denne uken. En sektor mange er tungt investert i av mange riktige årsaker, ifølge Furnes.

PMI på løpende bånd

Hever vi blikket fra mikro til makro, er det flere ting å kaste blikket på den kommende uken.

Øverst på listen til sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets står de foreløpige innkjøpssjefsindeksene (PMI) fra de tre største økonomiene i Europa, i tillegg til eurosonen.

Disse sier noe om aktiviteten i industrien og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Selv om de er foreløpige, er det de foreløpige tallene alle følger med på, ifølge Haugland.

– Her er det forventet at aktivitetsveksten skal ha dempet seg ytterligere. For eurosonen forventer vi at tallet har gått litt under 50, sier Haugland til E24.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Haugland venter også med spenning på å få lese referatet fra julimøtet til den europeiske sentralbanken (ECB), hvor banken overrasket med å heve renten med 0,5 prosentpoeng. Referatet er klart torsdag.

– Det blir interessant å lese avveiningene de gjorde og hvilken debatt de hadde i «governing council». Spent på om det gir en pekepinn, sier Haugland.

Inflasjonstall

I USA må vi til slutten av uken for å finne høydepunktene, ifølge Haugland.

Fredag kommer tall for privatinntekt, forbruk og sparing for juli. I forlengelsen av dette kommer også PCE-inflasjonstall, som er USAs sentralbanks (Federal Reserve) foretrukne mål på prisveksten i landet.

Det er ventet at PCE-inflasjonen vil ende på 6,4 prosent, ifølge Haugland.

– Spørsmålet er jo om forbrukerne holder koken, eller om forbruket nå begynner å dukke ned på grunn av kraftig økning i rentene og høy prisvekst over lang tid, sier Haugland.

SIGNALER: USAs sentralbanksjef skal tale under Jackson Hole-symposiet fredag. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er spent på om det kommer politikksignaler fra Jerome Powell.

Blikket rettet mot Jackson Hole

Det markedene kanskje vil ha mest fokus på, er det som skjer i den vesle dalen Jackson Hole i Wyoming i USA på fredag.

Da skal nemlig den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, tale under Jackson Hole symposium.

– Ofte blir det gitt interessant guiding og klare politikksignaler i Jackson Hole-talen. Det markedet ser ut til å tenke, er at inflasjonstrykket er minkende, og at Fed dermed kan være mer forsiktige med rentehevingene som de i utgangspunktet skal gjennomføre. Så signaler rundt dette er man spent på, sier Haugland.

Hun mener det også blir interessant å se om han har tanker rundt de lange rentene i USA, som gjennom sommeren har falt noe tilbake på grunn av resesjonsfrykt. Disse bestemmer nemlig fastrentene, som er de rentene husholdninger og bedrifter i USA i størst grad forholder seg til.

– Jeg er spent på om han tenker om denne nedgangen er uønsket og om de vil holde seg mer aktive til disse rentene og presse de opp, sier Haugland.

Detaljhandel her til lands

Her hjemme er det omsetningen i varehandelen som er det mest interessante å følge med på, ifølge Haugland, og de kommer fredag.

– Trenden har vært klart synkende, og det er det to årsaker til, mener hun:

At vi begynner å handle mer som normalt, hvor det blir mer tjenester og mindre varer. Husholdningene merker nå inndragning av kjøpekraft på grunn av høye strømpriser og høye renter.