Kaland & Partners avvikler billigkonseptet Fair Eiendomsmegling etter knappe to år. Folk blar heller opp for dyrere meglertjenester.

– Det sto ikke på antall oppdrag, men vi klarte ikke å tjene penger. Skal du drive butikk må du ha marginer, ellers kan du bare la være, sier Kaland.

Sommeren 2015 startet han Fair Eiendomsmegling sammen med kompanjongen Petter Krantz og investor Espen Galtung Døsvig. Sammen eier de selskapet gjennom sine egne holdingselskaper.

Nå ser ikke Kaland og partnerne noen annen mulighet enn å avvikle tjenesten.

– Vi laget ikke Fair fordi jeg eller andre synes det er måten å drive eiendomsmegling på, men fordi vi trodde markedet ønsket rimeligere alternativ. Der tok vi feil, sier Kaland.

Han understreker at det ikke er snakk om konkurs, men en styrt avvikling av driften.

– Alle kreditorer og ansatte er ivaretatt. Alle regninger er og vil bli betalt.

Fakta: Dette er den ferskeste boligprisstatistikken Boligprisene i Bergen sank med 1,6 prosent i juni. For Norge falt prisene med 1,6 prosent (0,7 sesongkorrigert) sist måned. I Bergen har boligprisene steget med 1,1 prosent de siste 12 månedene. Norge totalt sett hadde en vekst på 6,3 prosent i samme periode. Det ble i juni måned solgt 738 boliger i Bergen, noe som er 2,4 prosent flere enn i tilsvarende periode i 2016. Hittil i år er det solgt 2,2 prosent flere boliger enn i 2016. I juni måned ble det lagt ut 758 boliger til salgs i Bergen, noe som er 17 prosent flere enn i samme periode i 2016. Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 20 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 32 dager i gjennomsnitt. Kilde: Eiendom Norge

Valgte bort avisannonsering

Siden starten for knappe to år siden har lavprisselskapet solgt rundt 300 boliger i Bergen og omegn. Det tilsvarer en markedsandel på rundt to prosent.

Men i knallhard konkurranse med andre meglere og selgere som ønsker størst mulig gevinst, endte billigtjenesten opp som taper.

– Skulle vi ha økt marginene, måtte vi også ha økt prisene. Og hadde vi gjort det, ville folk forventet et annet produkt. Alternativet var å øke volumet, men det skal ganske mye til for å klare det i et allerede presset marked, forteller Kaland.

Fair droppet avisannonsering, kjørte kun digital markedsføring og trykte sine egne prospekter. Prislappen for et boligsalg hos lavprismeglerne lå på rundt 75.000 kroner.

– Skulle vi kjørt samme pakke som Kaland & Partners, ville det fort ha blitt 20.000-30.000 kroner dyrere. Da hadde poenget vært borte, sier Kaland.

Kun digital markedsføring

«For en vanlig bolig i Bergen er det unødvendig å annonsere i andre medier. Det er å kaste penger ut vinduet. Og akkurat det skal vi spare deg for», reklamerer Fair på nettsiden sin.

Den strategien traff ikke helt.

– Da folk ble oppmerksomme på at vi ikke kunne tilby avisannonsering, godtok de heller en mye høyere pris hos en av konkurrentene. Selgere valgte produktet hvor de trodde var størst sjanse for å få mer for boligen. Det skjedde ofte, sier Anine Bertelsen Tuft, daglig leder i Fair Eiendomsmegling.

Høyskolelektor Nina Helene Ronæs ved Handelshøyskolen BI forteller at nedslagsfeltet naturligvis kan øke med økt synlighet, men at heldigital markedsføring i dagens samfunn burde vært nok for mange boligselgere.

– For de unge boligkjøperne, for eksempel, er det digitale flater og sosiale medier som gjelder. De nås best der, og ikke på papir, sier Ronæs, som har spesialisert seg på forbrukeratferd.

Fakta: Kjøpe bolig? Dette er bankenes krav Du kan i utgangspunktet ikke ha samlet gjeld som overstiger fem ganger brutto inntekt. Du får ikke avdragsfrihet hvis du har pant i boligen på over 60 prosent. Du må tåle renteøkning på fem prosentpoeng. Du må ha 15 prosent av boligens verdi i egenkapital. Det samme gjelder bolig nummer to. For Oslo-kjøpere stiger egenkapitalkravet til kjøp av sekundærbolig til 40 prosent. Hvert kvartal kan bankene fravike kravene i 10 prosent. I Oslo er kravet åtte prosent eller maksimalt 10 millioner kroner. Kilde: Finansdepartementet

– Folk frykter å gjøre feil

Kjøp og salg av bolig er for mange en av livets viktigste handler. Det gjør at forbrukere settes i en sårbar situasjon, og da er det ikke lett å gutse på et annerledes produkt, påpeker Ronæs.

– Folk frykter å gjøre feil og vil minimere risiko. Samtidig er det mange som automatisk tror at noe er av bedre kvalitet bare fordi det er dyrere. Noen ganger stemmer det selvsagt, men slike situasjoner er generelt sett lett å utnytte, sier hun.

Prislappen for å selge bolig via megler eller advokat er en forhandlingssak, og det er stor variasjon i provisjonen. Fotografering, markedsføring og innhenting av nødvendig dokumentasjon er noen av kostnadene som kommer i tillegg.

Med et snittvederlag på 58.297 kroner, ble Hordaland i fjor det tredje dyreste fylket å selge bolig via megler eller advokat. Det er en økning på 864 kroner fra året før. Kun i Sør-Trøndelag og i Oslo er provisjonen høyere.

Utfordrer sliter

Andre billigalternativ sliter også med å feste seg i markedet. Hos Megleselv.no kan du selge boligen din privat uten megler. Daglig leder John Malm Nordgaard forteller at de trenger mellom 1000 og 1500 kunder for å ha tilstrekkelig profitt, men kjemper i motbakke.

Siden oppstarten i mai i 2016 har de kun hatt 20 kunder.

Nå har de brukt sitt første leveår på å lære av sine feil.

– I fjor var dette upløyd mark, men vi har mye bedre oversikt nå. Nå jobber vi med å alminneliggjøre boligsalg uten megler, sier Nordgaard.

Han tror mange velger megler fordi det kjennes tryggere og er mer innarbeidet.

– Men jeg er ikke bekymret. Selvbetjeningsløsninger har kommet i nesten alle markeder, og et større innslag av selvbetjening innen boligsalg vil komme, mener han.

– Der bommet vi

En fersk utfordrer til eiendomsmeglermarkedet i Bergen er selskapet Marton. For en fastpris på 25.000 kroner selges boligen din av en megler, uten at hun tar prosenter av salgssummen. «Det er din bolig, så prisen vi oppnår er dine penger», reklamerer de.

Selskapet har hatt suksess i Sverige, om det samme skjer her hjemme, gjenstår å se.

Når Fair Eiendomsmegling opphører, er det seks personer som rammes. Noen av dem blir med videre i Kaland & Partners. Alle som har oppdrag inne hos Fair får tilbud om salg via Kaland & Partners i stedet.

Tuft er blant dem som går tilbake til sin gamle arbeidsgiver.

– Jeg synes det var utrolig spennende å få være med på noe nytt, men når veksten stagnerte, var det ikke mulig å drive videre, sier hun.

Tommy Kaland innrømmer at han hadde andre visjoner for Fair Eiendomsmegling enn avvikling, og viser til veksten hos Kaland & Partners: I 2007 formidlet de boliger til en verdi på 220 millioner kroner. I 2017 ser tallet ut til å ende på 3,5 milliarder.

– Jeg hadde ambisjoner om at Fair skulle bli like store som Kaland & Partners på salg av antall enheter. Der bommet vi, sier han.