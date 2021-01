Danmark forbyr flygninger fra Dubai – 33 dansker smittet tross negativ test

Minst 33 dansker som har besøkt Dubai, og som testet negativt for covid-19 før de fløy hjem, har testet positivt etter hjemkomst, bekrefter helsepolitikere.

De forente arabiske emirater var blant de første til å åpne opp for turister, men har siden opplevd en kraftig økning i spredningen av koronaviruset. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

De forente arabiske emirater var blant de første som åpnet opp for turister og har de siste ukene opplevd stor tilstrømming av turister. Samtidig har det vært en kraftig oppblomstring i koronasmitte.

Reisende har måttet ta koronatest både ved ankomst og avgang fra Dubai, men det stilles nå spørsmål ved kvaliteten på disse testene.

33 dansker som testet negativt for koronasmitte før de gikk om bord i flyet hjem til Danmark, viste seg likevel å være smittet da de ble testet på nytt etter hjemkomst, meldte Ekstra Bladet fredag kveld.

Influensere og sportskjendiser

Nyhetsbyrået Ritzau får opplysningene bekreftet av de helsepolitiske talspersonene i Dansk Folkeparti og De konservative etter et møte på Folketinget.

Dansk UD fraråder alle unødvendige reiser til utlandet, men flere danske influensere og sportskjendiser har trosset rådet og de siste dagene lagt ut bilder fra ferieopphold i Dubai.

Sent torsdag kveld kunngjorde samferdselsminister Benny Engelbrecht at Danmark stanser alle flygninger fra Dubai fra midnatt fredag og i fem dager etter mistanke om at koronatestene som tas der ikke er pålitelige.

– Vi kan ikke overse denne mistanken, sier Engelbrecht.

Smitterekord i Dubai

Ifølge dansk UD befinner det seg for tiden 85 dansker på besøk i Dubai, og det er rundt 800 fastboende dansker der.

Alle som ankommer Danmark med fly, har siden 9. januar måtte legge fram en negativ koronatest som ikke er eldre enn 24 timer.

Dubai har i vinter markedsført seg selv som et solfylt, karantenefritt reisemål under pandemien.

Men siden nyttår har smittetallene økt kraftig, og torsdag registrerte Emiratene 3.500 nye smittetilfeller. Det var ny smitterekord for tiende dag på rad.

Sykehusene i Dubai fikk denne uka beskjed om å utsette alle ikke-nødvendige operasjoner i én måned framover.