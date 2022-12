Nok et strømsjokk fra Tibber: – Blir mindre til julegaver

(E24) Det skal bli mye dyrere strøm fremover, ifølge Tibber. Deres nye, utskjelte fakturamodell skaper trøbbel for kunder inn i julestria.

STRØMSMELL: Anja Marita Simonsen Horn (36) og Joakim Refsdahl (29) er to av mange frustrerte Tibber-kunder som ikke lenger ønsker å være kunde hos selskapet.

– Å betale for en vare jeg ikke har mottatt er helt uhørt. Jeg vil så klart bytte leverandør, sier Anja Marita Simonsen Horn (36).

To måneder etter at Tibber varslet krisegrep, som innebærer at kunder forskuddsfaktureres to uker inn i neste måned, har misnøyen blusset opp blant selskapets kunder.

For Tibber beregner at strømprisen kommer til å være langt høyere i første del av desember enn den var i november. Strømselskapet har lagt til grunn en snittpris snittprisInkludert påslag som går til lovpålagte elsertifikat og handelsavgifter. på 4,23 kroner per kilowattime i denne perioden.

I november var snittprisen sør i Norge rundt 1,6 kroner og søndag ligger den ifølge strømbørsen Nordpool på 2,7 kroner.

Dermed var mange Tibber-kunder som ble overrasket da de så tallet nederst på den siste strømregningen.

Fra Anja, som bor i Ullensaker kommune i en enebolig med mann og to barn, har Tibber bedt om 4000 kroner ekstra for estimert forbruk i perioden 1. til 14. desember. Det er nesten dobbelt så mye som hele november.

– Dette velter oss økonomisk, selv om vi som husholdning har en inntekt på 900.000 kroner i året, sier hun.

Med julestria foran seg var Tibbers sjokkregning en lite ønsket overraskelse. Anja forteller at julen, med mat og gaver til barna, finansieres utelukkende gjennom halv skatt i desember.

– Nå må vi bruke 70 prosent av julebudsjettet på utlegg til Tibber. Prøv å få barn til å skjønne det, de som har bidratt til å spare strøm på høyt nivå.

Hvorfor endret Tibber modell? De hadde ikke noe valg om de skulle fortsette å ha lave priser, ifølge Tibber-sjef Edgeir Aksnes. Tibber legger normalt ut for strømmen i opptil 45 dager før de får pengene fra kunden. Dette er milliardbeløp som Tibber må låne. Med høyere renter og dyrere strøm har kostnadene ved å handle inn strøm også økt mye, ifølge Tibber. Ved å fakturere for kundenes estimerte forbruk en halv måned frem i tid, vil Tibber sitte færre dager med et lån de må betale rente på.

Lei av å være Tibbers bank

Norgessjef Elisabet Kjerstad Bøe i Tibber la fredag ut et innlegg i Facebook-gruppen «Tibber – tips og triks», som et svar til reaksjonene hun hadde sett på det høye desember-estimatet.

– Ser det er noen her inne som reagerer på høyt estimat på fakturaen denne måneden, skrev hun.

At det blir kaldere i Norden, samtidig som det er lite vind og et av Sveriges største atomkraftverk er nede for vedlikehold, fremheves som årsak.

29 år gamle Joakim Refsdahl i Bergen er blant de mange Tibber-kundene som har reagert med frustrasjon i kommentarfeltet.

«Tibber hadde et fantastisk produkt og god app. Nå har de bare god app», skriver han.

Bergenseren har derfor begynt å se seg om etter ny strømleverandør. Han er lei av å være «banken» til Tibber. Forskuddsestimatet for de to desember-ukene var i kroner mer enn dobbelt så høyt som forbruket i hele november. Det merkes på lommeboken.

– Jeg har ikke mange tusen kroner til overs etter faste utgifter, for å si det sånn. Det er vanskelig nok å få endene til å møtes, nå som alle priser har gått opp.

– Så det må nok bli noen prioriteringer fremover, og sørge for at i alle fall de nærmeste kan få seg en liten julegave, sier han til E24.

– Måtte betalt uansett

Tibbers kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel forklarer at estimatet gjøres på bakgrunn av desemberpriser på kraftbørsen Nasdaq og fra tredjepart, avhengig av hvilken prissone kunden bor i.

– Nå går vi inn i en periode som blir veldig spennende prismessig fordi det er atomkraftverk i både Sverige og Finland som er nede for vedlikehold. I tillegg ser det ut som at det kan bli lite vind fremover, samtidig som hele Europa vil oppleve kaldere vær enn det som er normalt i perioden. I sum tilsier det at prisene fremover vil øke, og det er det estimatet vi tar utgangspunkt i.

Tibbers kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel.

– Hvorfor skal kundene fungere som Tibbers bank nå, i en periode der mange har store utgifter til julehandel?

– Vi har stor forståelse for at det kan oppleves sånn og det er selvfølgelig veldig beklagelig. Men regningen for strømmen måtte man betalt på et tidspunkt uansett, og vi følger forskriften som tillater denne typen fakturering til punkt og prikke.

– Hva tenker du om at kunder forteller at dette går ut over julebudsjettet?

– Det er leit at dette kan gå ut over julebudsjettet til noen, og vi håper folk benytter anledningen til å ta kontroll over strømforbruket sitt og flytte det til timer av døgnet hvor prisene er lavere.

– Har dere mistet mange kunder de siste månedene?

– Vi har mistet noen og så er det andre som har kommet til. Vi er veldig lei oss for at kunder finner seg andre leverandører, men vi håper også at folk ser at det er stor verdi i å kunne redusere eget forbruk i det markedet vi har nå, og at vi har de verktøyene som trengs til å gjøre det.

Haaversen-Westhassel opplyser til E24 at Tibber-appen er tilgjengelig for alle, også dem som ikke har Tibber-abonnement. Men at man som kunde får tilgang på data om eget forbruk og mulighet til å kunne bruke løsninger for blant annet smart varmestyring og smartlading.