Nammo inngår milliardkontrakt med myndighetene

Konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo sier kontrakten er den største selskapet har fått noen sinne.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud og konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg vil møte presse hos Nammo på Raufoss.

Regjeringen, ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), gjorde det fredag kjent at de inngår en kontrakt til en verdi på inntil 2,6 milliarder kroner med ammunisjonsselskapet Nammo.

– Regjeringen går inn for et forsert og svært stort innkjøp av artilleriammunisjon med en samlet prosjektramme på inntil 2,6 milliarder kroner, opplyser forsvarsminister Gram under pressekonferansen.

Avtalen skal fremmes for Stortinget for endelig godkjenning, samtidig som regjeringen vil gå i kontraktsforhandlinger med Nammo om detaljene i kontrakten.

– En slik stor og forutsigbar bestilling vil også gi et grunnlag slik at Nammo kan investere i økt produksjonskapasitet, sier Gram.

Forsvarsministeren sier dette er en viktig kontrakt for å sikre norsk og europeisk forsyningssikkerhet og for hele Nato-alliansen.

Sammen med finansminister Vedum og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud møtte de konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, på Raufoss fredag.

Største kontrakten noen gang

Konsernsjef Brandtzæg sier at denne kontrakten er den største Nammo har fått noen gang.

– Med det beløpet vi snakker om er det mer en ett års omsetning for hele Raufoss og alle de 900 ansatte som er her, sier Brandtzæg.

Brandtzæg understreker under pressekonferansen at kontrakten på 2,6 milliarder kroner er inkludert moms, med påfølgende latter fra forsamlingen.

– Dette handler om å sikre vår trygghet, vår nasjonale beredskap. I tillegg er Nammo en veldig viktig produsent for våre allierte, sier finansminister Vedum, som understreker viktigheten av norsk våpenindustri.

Fakta om Nammo og milliardavtalen om ammunisjon Nammo er et internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien med hovedkontor på Raufoss i Norge.

Kjernevirksomheten er produksjon av ammunisjon, rakettmotorer, romfartsprodukter og leveranse av tjenester på demilitarisering.

Konsernet har 2.700 ansatte i elleve land, hvorav 900 på Raufoss.

En bestilling på artilleriammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner kom fredag fra regjeringen. Det betyr økt kapasitet og garantier for bestilling av råvarer til produksjonen.

Bakgrunnen er krigen i Ukraina, som har skapt stort behov for ammunisjon.

Avtalen skal også bidra til Norges militære beredskap.

Bestillingen må godkjennes av Stortinget. Kilde: NTB

Ba om 650 millioner kroner

Ammunisjonsprodusenten etterspurte forrige uke 650 millioner kroner fra staten for å utvide kapasiteten.

Konsernsjef Brandtzæg har etterlyst penger, da selskapet har hatt en enorm etterspørsel som følge av krigen i Ukraina.

For anti-tankvåpenet M72, for eksempel, har etterspørselen blitt 18-doblet, opplyste Brandtzæg til VG i november.

– Det er positivt at Nammo endelig får gehør i regjeringen for økt produksjon av ammunisjon. Det er et stort behov for å øke produksjonen av ammunisjon, blant annet sett i lys av donasjonene til Ukraina, mener Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre.

Staten eier 50 prosent av Nammo. 50 prosent er eid av finske Patria, som igjen eies med 50,1 prosent av den finske staten og 49,9 prosent av Kongsberg Gruppen.