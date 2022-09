Selgeren syntes huset ble priset lavt. Under budrunden fikk han seg en overraskelse.

En enebolig på Bønes i Bergen og et rekkehus i Oslo ble denne uken solgt for millioner over prisantydning. Meglerne skylder på boligenes standard og få sammenlignbare salg.

