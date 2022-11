Enige om å gjenoppta regnskogsatsing raskt

SHARM EL-SHEIKH (E24): Over fem milliarder kroner står til sammen frosset i Amazonasfondet. Nå arbeides det for å frigjøre midlene, så de raskt kan brukes til å redusere avskogingen i Amazonas.

HÅND I HÅND: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og Brasils neste president Lula da Silva har møttes under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt.

– Vi ble enige om å gjenoppta Amazonasfondet veldig raskt. Uten regnskogen vil klimamålene mislykkes, sier Barth Eide (Ap) til E24 kort tid etter å ha møtt Brasils neste president, Lula da Silva, under klimatoppmøtet i Egypt.

På forhånd hadde klimaministeren ønske om å diskutere nettopp dette med den påtroppende presidenten.

Under nåværende president Jair Bolsonaro har avskogingen i Amazonas økt med 73 prosent, og rekordmange urfolk har blitt drept i arealkonflikter.

Ligger 542 millioner dollar klare

Norge har i lang tid gitt inntil 3 milliarder årlig til tiltak for å bevare regnskogen. Men i 2019, da Bolsonaro kom til makten, ble samarbeidet med Brasil om bevaring av regnskog lagt på is.

Nå bekrefter både Barth Eide og påtroppende president Lula at det såkalte Amazonasfondet snart vil være på fote igjen. Lula sikret en knapp seier i andre valgomgang i presidentvalget i slutten av oktober.

– Hva må dere se fra Lula før dere frigjør midlene igjen?

– Først og fremst at vi gjenoppretter de institusjonelle ordningene fra hans tid som president, blant annet med hvordan fondet skal styres. Vi gjør nå forberedelser og setter våre tekniske folk til å forhandle frem det praktiske slik at alt skal være klart til Lula sitter i presidentstolen, sier Eide.

SMIL: Espen Barth Eide, i spissen for Norges delegasjon til klimatoppmøtet i Sharm El-Sheik, smiler etter samtalen med Brasils både tidligere og kommende president.

Ifølge klimaministeren var det ikke teknisk sett slik at Norge frøs pengene.

– Det var Bolsonaro som gikk bort fra avtalene som gjorde at vi ikke kunne fortsette. Nå ligger det 542 millioner dollar, mest norske, men også litt tyske penger, frosset på kontoen, som snart vil være tilgjengelig igjen så raskt dette er på plass, sier Eide.

Det betyr at det ligger nesten 5,5 milliarder norske kroner på kontoen, etter dagens kurs.

Vil ikke bare redusere, men stoppe avskogingen

Eide sier at Lula har store ambisjoner for regnskogen.

– Han sier han skal stoppe avskogingen, ikke bare redusere den. Det er høye ambisjoner og det er krevende, men vi vil samarbeide med han for å gjøre dette mulig, sier Eide til E24.

De to diskuterte også havsamarbeid. Tidligere på dagen sa Eide at Norge ville diskutere et mulig samarbeid om havvind med Brasil.

– Vi er begge store havnasjoner og har en felles interesse i bærekraftig forvaltning av havet.

– Sa han noe om at han vil sette høyere klimamål?

– Vi snakket særlig mye om skog, men han vil også samarbeide med oss om grønn omstilling. Han vil egentlig at dette skal gjennomsyre hele økonomien. Vi snakket ikke spesielt om tall, men om konkret arbeid og planer, sier Eide.

– Diskuterte dere også oljepolitikk?

– Vi snakket om bærekraftig forvaltning av havene og i den sammenheng så kom han opp med at den oljepolitikken de har drevet i hans tid, i stor grad var inspirert av Norge. Det har også vært mange norske selskaper inne. Men at mye av det har brutt sammen nå og at han vil gjenopprette dette. Men for øvrig var han veldig oppmerksom på at verden må gå i fornybar retning, sier Eide.

MØTE: Fra venstre klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), Brasils påtroppende president Lula da Silva, leder av Stortingets Miljøkomité Marianne Sivertsen Næss (Ap), Livia Kosta Kramer i Klima- og miljødepartementet og politisk rådgiver Maria Verteressian.

Fikk flere minutter enn USA

Den påtroppende presidenten i Brasil har ikke møtt mange delegasjoner under klimatoppmøtet i Egypt, bare USA, EU, Spania og Kina.

– Vi fikk mer tid enn Kerry, sier Eide og sikter til USAs klimautsending John Kerry.

– Hvorfor det?

– Nei, det får dere spørre Lula om.