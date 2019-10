Hundedødsfall ga økt salg for Tryg

Salget av hundeforsikringer gjorde et byks da nyhetene om de mange hundedødsfallene preget nyhetsbildet i høst, ifølge forsikringsselskapet Tryg.

REDD FOR HUNDENE: – Vi følger ekstra godt med hundenes allmenntilstand, sa Merete Mowinckel Hvide som driver Hundegården Askøy da hundedødsfallene preget nyhetsbildet i høst. I bakgrunnen hjelperne Didrik Johnsen og Margrethe Gaasemyr. ARKIV

Bare i september solgte forsikringsselskapet med hovedkontor i Fyllingsdalen, 20 prosent flere hundeforsikringer.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg sier at salget også i oktober har holdt seg høyt.

30 millioner bedre

– Mange ble bekymret da flere enn 40 hunder døde. Hundeforsikring er en behandlingsforsikring, som dekker en visst beløp av utgiftene til veterinær. Det kan også være en livsforsikring, der eier får forsikringspenger til å kjøpe ny hund, sier Irgens.

Tryg Forsikring la torsdag frem sitt resultat for 3. kvartal, og for den norske virksomheten viser tallene et resultat på 265 millioner kroner. Det er 30 millioner kroner bedre enn samme kvartal året før.

Forsikringsselskapet passerer 400.000 privatkunder i Norge og har den beste kundeveksten på 15 år, ifølge selskapet.

– Det er gledelig at vi kan vise en forbedring, særlig når vi vet at det har vært mange værskader i perioden, sier Trygs Norgessjef Espen Opedal i en melding fra selskapet.

500 skader på Østlandet

Uværet over Østlandet i begynnelsen av september har ført til utbetalinger på mer enn 50 millioner kroner for Tryg, og selskapet har registrert over 500 skader etter styrtregnet i Oslo og Fredrikstad.

To av tre privatkunder i Tryg er nå tilknyttet en partneravtale, med Utdanningsforbundet som den største. I tillegg er OBOS og Norges Musikkorpsforbund viktige partnere, sammen med NITO, som gikk over til Tryg fra årsskiftet.

– Partnerkundene våre er en oversiktlig gruppe der det er lett å beregne risiko og gi konkurransedyktige priser, sier Opedal i meldingen fra selskapet.