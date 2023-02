Professor tror på høyere billettpriser etter Flyr-konkurs

(E24) Med mindre konkurranse i luftfarten, og dermed færre plasser for reisende, kan resultatet bli høyere billettpriser, tror NHH-professor Frode Steen. Flyr har vært en prispresser i Norge, påpeker flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Professor Frode Steen ved NHH.

– Dette er ikke overraskede. Det er mange som har vært bekymret lenge for at det ikke er plass til tre veldig like flyselskap i et marked som det norske, sier Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole, til E24.

Flyr varslet tirsdag kveld at det vil begjære seg konkurs onsdag morgen. Flyselskapet klarte ikke løse pengeproblemene som har hjemsøkt det den siste tiden.

– Flyr startet i håp om å bli alene sammen med SAS etter at Norwegian som hadde store problemer. Men Norwegian kom ut på en veldig god side. Det gjorde at Flyr egentlig ikke hadde en sjanse, sier Steen.

– Løp og kjøp

Professoren og flyanalytikeren tror konkursen vil få konsekvenser for det norske flymarkedet. Steen forventer høyere billettpriser fremover.

– På innlands betyr det ikke noe som helst, men på Spania-rutene og de klassiske turistrutene blir det nå mindre konkurranse og det blir mindre plass. Kombinasjonen blir oftere høyere billettpris.

Professoren har et klart råd:

– Løp og kjøp. Nå tror jeg at alle de som har kjøpt billetter hos Flyr i sommer må finne seg alternative måter å reise på, sier han.

Dette kan skje videre

I en børsmelding fra selskapet skriver Flyr at det nå er bobestyrer som har ansvaret for de gjenværende verdiene i selskapet.

– Kan konkursboet være interessant for SAS eller Norwegian?

– Norwegian har uttalt at de har kapasitetsveksten på plass. SAS har problemer med å skaffe nok kapasitet. Når det er sagt så er det ikke sikkert de har penger til å gjøre noe med det, sier han.

Steen forventer at eventuelle kjøpere kommer til å sette seg raskt ned rundt forhandlingsbordet.

– Det jeg er helt sikker på er at det som kommer til å skje utover natten og dagen i morgen er at konkursboet vil sette seg ned med mulige kjøpere. Det kommer til å skje fort. Det er min prediksjon, sier professoren.

Kredittkortbetaling gir dårlig cash flow

Også flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror Flyr-konkursen kan medføre noe økning i billettprisene.

– Det er ingen tvil om at Flyr har vært en prispresser innenlands i Norge og til dels ute i Europa, sier Elnæs til E24.

Han legger til at det også er andre faktorer som spiller inn på prisutviklingen, som inflasjon og etterspørsel.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

Elnæs tror den mest åpenbare utfordringen for Flyr har vært mangelen på kapital hele veien.

– Det har også gründer Braathen vært ærlig om selv i dag, at de har vært underkapitalisert. Luftfarten er ekstremt kapitaldrivende, den må være forberedt på alle mulige eventualiteter og sørge for å ha en buffer, sier flyanalytikeren.

Han påpeker at flybilletter som betales med kredittkort, betyr at flyselskapet først får betalingen lenge etterpå.

– Dermed får de et veldig press på likviditeten og da er det enda viktigere med en solid kapitalbase slik at de kunne stå gjennom disse vintermånedene. De har kuttet kostnader, men ikke nok, sier Elnæs, som tror sommersesongen kunne blitt god.