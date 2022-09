Nå blir det opptil 75 prosent dyrere å lade elbilen på veien

Mer og Circkle K øker ladeprisene fra 1. september for å holde tritt med de høye strømprisene. Selskapene sier det er vanskelig å drive forretning.

HØYE STRØMPRISER: Flere ladeselskaper øker prisene for å følge strømmarkedet

Det Statkraft-eide ladeselskapet Mer øker prisene i det offentlige ladenettverket fra 1. september, skriver E24.

Lading med normalladere øker med hele 75 prosent for registrerte kunder, og med 70 prosent for drop-in kunder hos Mer. Lading med lynladere øker med opp til 25 prosent.

– Det er en formidabel økning. Det betyr at hurtiglading og lynlading er tilsvarende å tanke en bil med bensin og diesel med en pris på rundt 23 kroner, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, til E24.

– Men det er ikke mange som hurtiglader veldig mye, det er i hovedsak på langtur. Ni av ti lader bilen hjemme, påpeker han.

Prisøkningen kommer som en effekt av de høye strømprisene.

Vanligvis justerer selskapet prisene årlig. Nå gjøres det hyppigere for å reflektere prisene i markedet - og de forventer flere prisjusteringer fremover, oppgir ladeselskapet.

Fakta Dette blir prisøkningen og de nye prisene fra om med torsdag 01. september Pris hos Ladeselskapet Mer: Lyn/hurtiglading: Registrert kunde: fra 6,39 til 7,99 kr pr. kilowattime

Drop-in kunde: fra 6,79 til 8,39 kr pr. kilowattime Offentlig tilgjengelige Normalladere: Registrert kunde: fra 3,99 til 6,99 kr pr. kilowattime

Drop-in kunde: fra 4,25 til 7,25 kr pr. kilowattime Priser hos Circle K: Lynlading inntil 300 kW: Registrert kunde: fra 6,79 til 8,99 kr pr. kilowattime

Drop-in kunde: fra 7,59 til 9,19 kr pr. kilowattime Hurtiglading inntil 50 kW: Registrert kunde: fra 6,39 til 8,49 kr pr. kilowattime

Drop-in kunde: fra fra 6,99 til 8,69 kr pr. kilowattime Normallading inntil 22 kW: Registrert kunde: fra 5,29 til 6,8 kr pr. kilowattime

Drop-in kunde: fra 6,29 til 6,99 kr pr. kilowattime Priser hos Eviny: Hurtig og lynlading: Både for registrerte kunder og drop-in: 6,39 kr pr. kilowattime. Når batteriet overstiger 80 prosent påløper 1 krone pr. minutt i tillegg Les mer

– En krevende situasjon

Circkle K øker også ladeprisene 1. september og skriver i en e-post til E24 at de er bekymret for de høye prisene.

– Vi har investert mye penger i ladere på våre stasjoner og vi følger nøye med på hvordan trafikken utvikler seg. Mange opplever en krevende situasjon nå med høyere renter og høye priser på flere områder. Dette påvirker nok valgene mange tar hver dag, skriver kommunikasjonssjef i Circkle K Knut Hilmar Hansen.

Circle K øker prisene på sine ladestasjoner torsdag.

Taper penger

Eveny har så langt ikke hevet prisene, men vil vurdere å gjøre det fremover, forteller leder for billading i Eveny, Odd Olaf Askeland.

– Nå taper vi penger når noen lader hos oss. Da er det vanskelig å drive forretning, sier han til E24.

– De fleste har nok forståelse for at når strømmen er såpass mye dyrere må også ladeselskapene endre prisene, legger han til.

Eviny har så langt ikke økt ladeprisene, men vil øke prisene snart

Bør lade hjemme

Tidligere denne uken la Naf frem et regnestykke som viser at staten tar nær 75 prosent av ladeutgiftene til dem som lader elbilen hjemme.

– Hvis spotprisen er seks kroner, vil strømstøtten dekke mesteparten av laderegningen. Uten strømstøtte hadde det vært en helt annen historie, sier Sødal i Naf.

Han anbefaler de som kan å lade hjemme eller på de kommunale laderne.

– Det er en god del som ikke har mulighet til å lade hjemme, spesielt i de større byene. Da bør man være bevisst på at man kan lade på de kommunale lederne, kalt gateladerne. De er et veldig rimelig alternativ, sier han.

Sødal mener at regnestykket til Naf viser at strømstøtten er avgjørende for å holde trykket oppe på elbilsatsingen i Norge.

Dersom spotprisen hadde vært 12 kroner pr. kilowattime, ville strømstøtten dekket 82 prosent av laderegningen.

