Varsler «renteparadoks» – tror hevinger presser boligpriser opp

(E24) Norges Bank forsøker å tvinge inflasjonen ned på to prosent. Det kveler nyboligsalget, og nå tror Carl Geving i eiendomsmeglerforbundet at bruktboligprisen tvinges opp.

Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror prisene for bruktbolig vil få en overraskende oppsving.

Norges Bank forsøker å få kontroll på prisveksten, men nye utfordringer og sterke makrotall gjør at rentetoppen stadig skyves lenger frem på horisonten. Styringsrenten er nå 3 prosent, og Norges Bank har signalisert at det vil komme en ny renteheving i mai.

De fleste økonomer tror også at renten vil bli hevet en gang til i juni, slik at man får en rentetopp på 3,5 prosent.

Den offensive rentepolitikken treffer lommeboken hos mange hardt. Boligprisene har blitt spådd å knekke som en konsekvens, men det er ikke så sikkert, sier leder for Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving. Spesielt tror han bruktboliger vil ha prisoppgang.

– Jeg tror vi kommer til å se en paradoksal effekt av renten. Det er veldig farlig å forenkle bildet av boligmarkedet, og bare se på bruktpriser, sier Geving til E24.

Færre nybygg

Roten til bekymringen ligger i fallende boligproduksjon. forklarer han.

De ferskeste tallene fra norsk bruttonasjonalprodukt (BNP) viser at boliginvesteringer falt med 0,7 prosent i februar. Den rullerende tremånedersnedgangen var på 1,5 prosent.

Geving tror dette er det første varselet. Fremover forventer han et kraftig fall i boliginvesteringer.

– Salgstallene er nede på finanskrisenivå. Det vil bli bygget langt færre boliger den nærmeste tiden, sier han.

Dette støttes av direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Han viser til de ferskeste tallene de har tilgjengelig, og sier de viser «Nedgang i alle markeder i hele landet».

Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

– Nå er det ganske dystre tall, for å si det forsiktig.

Boligprodusentene måler to ting: salg og faktiske igangsettinger.

Salg har hatt et fall på 31 prosent fra i fjor i februar. Urbane strøk i og rundt storbyene faller mest.

Fra høst og fremover falt igangsettingen kraftig. Februar sammenliknet med februar 2022 hadde en nedgang på 48 prosent, nesten en halvering. Siste 12 måneder var nedgangen på 18 prosent.

Boligprodusentene skal legge frem rykende ferske tall onsdag neste uke. Det er ikke stor grunn til å tro at de tallene er mer oppløftende en tallene fra fjerde kvartal, ifølge Hiim.

Han forklarer den fallende produksjonen med en «perfekt storm» av økte byggekostnader som følge av inflasjon og krig, og at dette forplanter seg til å bli dyrere boliger.

– Det er mange kunder som trenger bolig, men de sitter nok på gjerdet. Når folk kjøper nå, så kjøper man heller brukt. Om tilbudssiden ikke blir større, og det gjør den ikke, så vil du få et press på prisene, også for bruktbolig. Isolert er den effekten åpenbar, sier han.

Paradoks der bruktbolig stiger

Og nettopp når investeringer i bolig og nybygg faller, vil dette føre til press i bruktboligmarkedet, sier Geving.

– Resultat er at samlet tilbud i boligmarkedet faller. Den paradoksale effekten at man får høyere press i bruktmarkedet. Da presses prisene opp. Det er til enhver tid underliggende boligbehov. Folk flytter sammen, får barn, og har nye behov. De med sterkest økonomi presser prisene opp i et presset marked, sier han.

Selv om det er spådd et boligprisfall i 2023, har man så langt kun sett oppgang. Siden årsskiftet har prisene steget 5,8 prosent. I mars steg prisene 1,2 prosent, en utvikling som ble beskrevet som «mye sterkere enn ventet».

Geving ser nå omrisset av en situasjon der forskjellene i boligmarkedet vil øke.

– Man skaper større forskjell mellom høy og lavinntektshusholdninger. De med presset – lav til middels inntekt vil få større problemer. Den gruppen er ikke nok til å presse boligprisen ned.

Det bygges for lite, spesielt i Oslo, sier de fleste prognoser.

Analysekontoret Samfunnsøkonomisk analyse publiserte en rapport i mars der de skriver at de tror de blir mindre boligbygging de neste årene.

Ferdigstillingen av nye boliger vil falle frem mot 2025, før etterspørsel vil gjøre at det nok en gang tar seg opp etter dette, tror analysekontoret.

De tror videre at boligprisene vil stige kraftig, spesielt i Oslo, de neste årene.

Geving tror derimot ikke boligprishoppet han spår i bruktboligmarkedet vil begrense seg til Oslo.

– Hele landet har ikke samme tilbud/etterspørsel-problem som storbyene. Men i alle pressområder vil vi se denne effekten. Det kan like gjerne være Bergen, Tromsø eller Bodø, sier han.

Også Bodø kan oppleve prispress i markedet, mener Carl Geving.

Geving peker på USA, der man har sett at boligbyggingsaktiviteten har blitt lav, men at prisene på brukt eiendom har eksplodert.

Eiendomsmeglerforbundet samarbeider med det amerikanske forbundet NAR (National association og reaktors), og de ser nå liknende utvikling i Norge.

– Dette fører til at færre og færre har råd til å kjøpe egen bolig. De rike som har råd byr opp prisene, da får man paradoksaleffekten; renten stiger, og da stiger bruktprisene, sier han.

– Er dette bærekraftig? Ingen vet, men færre får råd til å bo, og de som er bemidlet byr opp prisene seg imellom.

Om rentehevingene

Nå etterlyser han en rentepolitikk som tar hensyn til eiendomssektoren, som er svært sentral i norsk økonomi. Rentehevingene har vært for tøffe, ifølge Geving.

– Jeg tenker den – etter norske forhold – er unødvendig tøff. Jeg forstår at sentralbank styrer etter mandat der man vil ned mot toprosentsmålet, sier han.

Inflasjonen i Norge var på 6,5 prosent i mars. Mye av dette er drevet av energiprisene i Europa.

– Men mer eller mindre hele inflasjonen er jo importert. Ingen skjønner hvorfor norsk krone skal være så svak, når fundamentet i norsk økonomi ikke tilsier det overhodet. Det er få streder som har så sterk økonomi som den norske, så man kan spørre seg om det er riktig med så hard styring, sier Geving.