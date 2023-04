Skatteetaten har saksøkt Kristin Gjelsvik for 1,3 millioner

Skatteetaten krever Gjelsvik for 1,3 millioner kroner, og har tatt pant i influenserens usolgte enebolig i Stavanger. Selv beskriver hun kravet som «udramatisk», og sier hun har full kontroll.

SKATTETRØBBEL: Kristin Gjelsvik har fått skatteinnkreveren på nakken.

Influenseren er kjent fra TV-serier som «Bloggerne», «Paradise Hotel» «Robinsonekspedisjonen», «Skal vi ’danse», «Forræder» – og nå som programleder for datingprogrammet «Heit» på Amazon Prime.

Skatteetaten har nå saksøkt influenseren Kristin Gjelsvik for ubetalte skattekrav. De krever henne for drøye 1,3 millioner kroner.

PANT: Kristin Gjelsvik kjøpte denne eneboligen på Ormøy i Stavanger for nær 9,5 millioner kroner i fjor. Nå ligger den ute for salg med en prisantydning på 11,2 millioner.

Pant i usolgt bolig

Kemneren har tatt pant i influenserens bolig i Stavanger for skattekravet, etter en utleggsforretning avholdt tirsdag denne uken.

Gjelsvik kjøpte boligen for nær 9,5 millioner kroner i april i fjor, sammen med ekskjæreste og realityprofil Dennis Poppe Thorsen.

Huset ble lagt ut for salg tidligere i år, da paret valgte å gå fra hverandre. Boligen ligger ute på Finn med en prisantydning på 11,2 millioner kroner.

BRUDD: Dennis Poppe Thorsen og Kristin Gjelsvik gikk hver til sitt i fjor.

Da huset ble lagt ut for salg, skrev hun på Instagram at «Husdrømmen brast».

«Jeg kjenner det knyter seg skikkelig i magen når jeg ser på disse bildene! Her skulle jeg bo for alltid med familien min ... I dette fantastiske huset på Ormøy i Stavanger», skrev 36-åringen.

– Udramatisk

Via sin manager Vilde Darvik i Max Social, sier Gjelsvik i en kommentar at årsaken til det utestående skattekravet er at hun i fjor eide to boliger.

Hun opplyser at hun har kontroll på kemnerkravet.

– Dette er helt udramatisk, og jeg har full kontroll. Jeg har god dialog med saksbehandler og har en solid nedbetalingsplan. 2022 var et tøft år for meg økonomisk med to eneboliger i et tøft boligmarked, sier Gjelsvik.

Det er ikke første gang Gjelsvik har havnet i skattetrøbbel.

I et intervju med TV 2 fortalte hun at hun fikk straffeskatt på 1 million kroner etter at klesmerket hennes «Style Connection» gikk konkurs i 2017.

Gjelsvik hadde en inntekt på 1,1 millioner kroner i 2021, ifølge skattelistene.

