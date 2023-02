Hurtigruten med nytt stortap – over 900 millioner kroner i underskudd

(E24): Hurtigruten fortsetter å tape penger, tross inntektshopp.

Hurtigrutens skip Fridtjof Nansen.

Hurtigruten har tirsdag kveld åpnet regnskapsbøkene for fjerde kvartal. De viser enda et nytt stortap for det norske reiseselskapet.

Selskapet hadde driftsresultat (ebitda) på minus 32,6 millioner euro i kvartalet, tilsvarende minus 358 millioner kroner. Til sammenlikning hadde selskapet et justert driftsresultat på minus 48,8 millioner euro i fjerde kvartal 2021.

I løpet av de tre siste månedene i 2022 tapte selskapet 908 millioner kroner etter skatt. I samme periode året før tapte Hurtigruten i overkant av en milliard kroner.

Totalt for hele 2022 står selskapet med et tap på 2,3 milliarder kroner.

– Kostnadene var høyere enn forventet i fjerde kvartal drevet av passasjerkostnader knyttet til flyforstyrrelser, høye priser på drivstoff og en sterk dollar, sier konsernsjef Daniel Skjeldram.

Han forventer at denne midlertidige økningen i kostnadsnivået vil synke i første kvartal, og at reverseringen av den sterke dollaren mot kronen vil fortsette.

Økte inntekter

Hurtigruten Gruppen hadde en omsetning på 135 millioner euro i fjerde kvartal i fjor. Det tilsvarer 1,48 milliarder norske kroner, og en oppgang på 80 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Selskapet hadde en dekningsgrad på 57 prosent i kvartalet, opp fra 41 prosent i fjerde kvartal 2021.

Selskapet forklarer at belegget på Hurtigruten Expeditions, som er selskapets ekspedisjonscruise, fortsatt var påvirket av coronartestregimene ved ombordstigning og reiseforstyrrelser i Sør-Amerika.

Videre skriver selskapet at testkravene til Hurtigruten Expeditions ble fjernet i flrste kvartal 2023.

Hentet penger

Forrige uke kunngjorde Hurtigruten Group en refinansiering som skal sikre driften av rederiet.

– Den foreslåtte refinansieringen inkluderer 80 millioner euro i tilleggsfinansiering fra selskapets aksjonærer, hvor 25 millioner euro ble gjort tilgjengelig med umiddelbar virkning, sier Skjeldam.

Konsernsjefen ser lyst på tiden fremover.

– Vi fortsetter å se et positivt bestillingsmomentum, og pr. 27. februar 2023 har selskapet solgt for totalt 140 millioner euro i nysalg, som er opp 100 prosent sammenliknet med samme periode i fjor og den beste bestillingsperioden i selskapets historie.