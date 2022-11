Staten vurderer storsalg i Aker Solutions

Staten vurderer å kvitte seg med halvparten av sine aksjer i oljeserviceselskapet, som har en markedsverdi på over 1,3 milliarder kroner.

Staten vurderer å selge over 30 millioner Aker Solutions-aksjer, ifølge en børsmelding onsdag ettermiddag.

Det tilsvarer halvparten av aksjene staten eier i oljeserviceselskapet, og utgjør rundt 6,11 prosent av aksjene i Aker Solutions.

Aker Solutions-aksjen ble omsatt for 43,98 kroner per aksje ved stengetid på Oslo Børs onsdag. Gitt den sluttkursen vil Staten selge aksjer for mer enn 1,32 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker er største eier i Aker Solutions. Aker Holding sitter på drøyt 39 prosent av aksjene i selskapet.

Salget ventes gjennomført innen børsåpning i morgen, torsdag.

De vil inngå en såkalt lock-up-avtale om å ikke selge de resterende aksjene, inkludert eventuelle aksjer som ikke blir solgt i denne omgangen, de neste 90 dagene.

Meglerhusene Pareto Securities og Sparebank 1 Markets er hentet inn i forbindelse med det potensielle salget.