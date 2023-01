Strømselskap gjør om regningen til alle med fastpris i november/desember

(E24) Younes Hamidane (48) fikk en strømregning på 20.892 kroner for november etter ha frosset prisen. Nå har Los omgjort hans og alle tilsvarende avtaler.

Younes Hamidane, her med datteren Selma (7), er veldig glad for at han nå har fått spotpris i november og desember istedenfor en fastpris på 649,90 øre pr. kilowattime inkludert moms og avgifter.

Dermed blir det spotpris på de aller fleste som slipper å betale tusenvis av kroner mer enn hva strømmen kostet på Nordpool i november og desember.

– Har betalt

– Nå blir jeg nesten glad på vegne av andre som er i samme situasjon som meg, sier firebarnsfaren. 48-åringen visste ikke sin arme råd da han fikk novemberregningen på 20.892 kroner med betalingsfrist 3. juledag. Beløpet var med rubbel og bit: kraft, nettleie, avgifter – og strømstøtte.

– Jeg har betalt regningen, men nå venter jeg på å få pengene tilbake, sier Hamidane som måtte gå løs på sparekontoen hvor familien hadde satt av penger til en ferie i hans opprinnelige hjemland Algerie.

Strømleverandøren har tidligere opplyst at kundene fikk mulighet til å angre avtalen som kalles Los forutsigbar og betyr at man fryser strømprisen i kortere perioder. Men det var ingen gullavtale da spotprisen plutselig falt i november.

– Alle fikk angre

– Alle kundene fikk anledning til å angre, men det var noen som ikke angret innen fristen. Vi kan egentlig ikke bytte et produkt som er bindende for begge parter, men vi gjorde en ny vurdering da vi laget regningene og så at det slo svært uheldig ut for kundene, sier Rolf Bjarne Eriksen, leder salg og kundeopplevelse, til VG.

Av konkurransehensyn vil han ikke si hvor mange det gjelder.

– Alle som ikke angret fikk også tilbake sin opprinnelige avtale. De som ikke har betalt, slipper å betale. De får en ny regning. Og de som har betalt vil få pengene tilbake og deretter ny faktura. Dette gjelder både november og desember, sier Eriksen.

ENEBOLIG: Younes Hamidane bor i en 200 kvadratmeter stor gammel enebolig i Skiptvet i Viken med fire barn og en kone som holder på å ta en doktorgrad.

Tilleggstjenesten forutsigbar innebærer at Los kommer med tilbud om flere fastprisperioder gjennom året. Når perioden er over, tilbakeføres man automatisk til opprinnelige strømavtale og pris. For de aller fleste vil dette si spotpris.

Los kjøper inn strømmen for kunden frem i tid og fastprisen er styrt av forventningene i markedet. Men markedet har som kjent vært svært ustabilt.

Eriksen avviser at dette siste grepet har noe å gjøre med medienes omtale av disse variable avtalene.

– Vi gjør det vi kan for å levere god service, sier han.

– Et spill

Det argumentet kjøper ikke Hamidane som tror medieomtalen har medvirket til at Los har omgjort disse strømavtalene.

– Det er et spill, og jeg har allerede byttet strømleverandør, sier miljøterapeuten som tar selvkritikk for at han var naiv som inngikk avtalen om fastpris uten å sette seg godt nok inn i den. Han har ikke funnet noe tilbud om trekke seg fra avtalen i innboksen sin, men avviser ikke at han kan ha mottatt dette.

– Men jeg skal ikke tilbake til Los, dette er en prinsippsak.

Nå venter 48-åringen spent på spot fakturaene for strømmen han brukte i november og desember.

– Man bør være litt forsiktig med å binde seg til frysprisavtaler. Det er et sjansespill om man kommer godt ut av det eller ikke. Erfaring viser at kortvarige fastprisavtaler sjelden er gunstige, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet, til VG.