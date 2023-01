Von der Leyen lover mer penger til grønn industri

(E24) EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil konkurrere mot USAs skattepakke «IRA» med ny lovgiving og mer penger.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen talte til World Economic Forum i Davos tirsdag.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen adresserte USAs skattepakke «Inflasion Reduction Act» (IRA) og utfordringene den skaper for europeisk industri i en tale under World Economic Forum i Davos tirsdag.

Skattepakken, som vil vie 369 milliarder dollar til grønn industri og energi i USA over en tiårsperiode, er blitt møtt med beskyldninger om proteksjonisme. EU prøver å få til en avtale som ikke svekker konkurransekraften til Europas egne grønne satsing.

Tirsdag fortalte von der Leyen at EU også vil ta lovgrep og jobbe frem ytterligere støtte til grønn industri, for å hindre at selskaper og investeringer forsvinner til USA. Dette vil være del av EUs «Green Deal».

– Vi vil fremme en ny netto nullutslippslov som vil ta sikte på å fokusere investering i strategiske prosjekter langs hele forsyningskjeden. Vi vil spesielt se på hvordan vi kan gjøre det enklere og raskere å få tillatelser til nye produksjonsområder, sa von der Leyen i talen, referert av The Guardian.

Les også USA-skattepakke kan bety krise for norsk batteriindustri: – Kan ikke bare kreve og klage

– For å holde europeisk industri attraktiv, må vi konkurrere med tilbudene og incentivene som nå er tilgjengelige utenfor EU, sa von der Leyen videre.

Inflation Reduction Act (IRA) Amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Skal stimulere til økt andel elbiler, blant annet ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene.

Prøver fortsatt å finne løsning

Von der Leyen roste intensjonen bak IRA, og la vekt på at USAs satsing sammen med EUs bringer enorme summer til border for å sette fart på utbygging av grønn energi.

Hun understreket likevel at de ulike kontinentenes satsinger måtte være rettferdige, og ikke legge bånd på transatlantisk handel.

– Konkurranse og handel er nøkkelen til å sette fart mot klimanøytralitet, sa von der Leyen.

Samtalene mellom USA og EU pågår ennå.

– Vi jobber med våre amerikanske venner med å finne en løsning, slik at biler og bilkomponenter også kan dra nytte av IRA, sa EU-kommisjonens president.

Les også Næringsministeren om USAs inflasjonsgrep: – Vi skal ikke ha noen ny batteritollsak her

– Som doping

IRA ble også tema under en panelsamtale om energi i Davos tirsdag. Der gikk Tsjekkias minister for industri og handel Jozef Sikela hardt ut mot USAs skattepakke.

– Subsidier er som doping i sport. Vi burde være forsiktige, sa Sikela.

– Hvis du senere må leve uten subsidier, er det vanskelig å vende tilbake til et normalt liv. Noen ganger ser vi at entreprenører ikke tenker på hva som er bra for folket, men hvor de kan få subsidier, sa Sikela videre om frykten for at flere investeringer vil forsvinne til USA med lovnaden om subsidier og billig energi.

Han fikk dog motbør fra andre i panelet, deriblant sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA) Fatih Birol. Birol betegnet USAs skattepakke som en av de viktigste klimatiltakene etter Parisavtalen kom på plass i 2015.