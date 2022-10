Rekordhøy sjømateksport så langt i år – verdien var 109 milliarder kroner

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er rekord, og beløpet er 29 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Laks på Salmars anlegg på Frøya i 2018.

NTB-Alexander Vestrum

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Tidenes beste kvartal

I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i ett kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.

– Norsk sjømat har beholdt sin sterke globale posisjon både gjennom koronapandemien og den krevende tiden vi befinner oss i nå. Økte produksjonskostnader, utfordrende logistikk og en skyhøy matvareinflasjon i våre viktigste markeder har løftet sjømatprisene, men gjør samtidig at vi går usikre tider i møte når kjøpekraften svekkes og markedene er i rask endring, sier Chramer.

En lastebil på «lakseveien» fra Orkanger til Frøya i Trøndelag. Bildet er tatt i 2018.

Tre firedeler kommer fra laks

I kvartalet ble det eksportert 355.000 tonn laks til en verdi av 28 milliarder kroner. Den står for 72 prosent av verdien, og i volum utgjorde den 49 prosent.

Sammenliknet med samme periode i fjor økte verdien med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent. I volum, var økningen 2 prosent. De viktigste markedene i tredje kvartal var Polen, Danmark og Frankrike.

– I EU-markedet faller hjemmekonsumet av laks, men her tar restaurantene en stadig større andel, noe som kompenserer for nedgangen i dagligvarehandelen, sier Christian Chramer.

Også klippfisk

Hvitfisk og makrell kan også vise til en sterk vekst. Eksportverdien for fryst torsk har aldri vært høyere i et tredje kvartal.

Det samme gjelder klippfisk, der de viktigste mottakerne var Portugal, Brasil, og Kongo-Brazzaville. Det ble eksportert 21.000 tonn klippfisk til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Verdien økte med 26 prosent, mens volumet sank med 6 prosent.

Så langt i år har imidlertid tørrfisk hatt en svak utvikling, og i volum går det ned også for både ferske og fryste filetprodukter.

September var isolert sett en rekordmåned, med en eksportverdi for sjømat på 15,1 milliarder kroner. Dette utgjør en økning på 27 prosent fra september i fjor. Den forrige rekorden for en enkeltmåned var mars i år, med 12,5 milliarder kroner.