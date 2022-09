Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng

Styringsrenten ligger nå på sitt høyeste nivå siden 2011. Neste rentehopp kommer sannsynligvis i november.

Rentehevingen på 0,5 prosentpoeng var bredt ventet på forhånd.

Styringsrenten ligger nå på 2,25 prosent – det høyeste siden 2011, og opp fra null prosent for litt over ett år siden.

Neste renteheving kommer mest sannsynlig i november, og i de nye prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren, varsler sentralbanken.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en uttalelse.

Dette er den tredje gangen på rad at Norges Bank hever med 0,5 prosentpoeng. Det er dobbelt så mye som det som gjerne regnes som en «normal» heving på 0,25 prosentpoeng.

Norges Bank understreker at renten fremover er avhengig av den økonomiske utviklingen, og at prognosene er «mer usikre enn normalt».

– Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre, skriver sentralbanken.

Ved forrige rentemøte i august signaliserte sentralbanken at renten skulle opp på dette møtet, og understreket også den gang at det var «stor usikkerhet» om utviklingen i økonomien fremover.

Venter nedtur og boligprisfall

Sammen med dagens rentebeslutning kommer sentralbanken med «Pengepolitisk rapport», som inneholder prognoser for både renten og økonomien i tiden fremover.

Her kommer det frem at Norges Bank nå venter at den norske økonomien (målt etter fastlands-BNP) vil vokse med 2,8 prosent i år, før den faller med 0,3 prosent neste år – og deretter vokser igjen med 0,4 prosent i 2024.

– Vi anslår at BNP for Fastlands-Norge faller neste år, før aktiviteten gradvis tar seg opp i årene fremover. Anslagene er nedjustert sammenlignet med forrige rapport, utdyper sentralbanken.

Norges Bank venter samtidig at boligprisene vil falle «med om lag fire prosent det neste året,» i takt med høyere renter fra bankene, ifølge rapporten.

Og dersom styringsrenten heves i tråd med det Norges Bank ser for seg nå, antar sentralbanken at boliglånsrenten vil stige til omtrent 4,3 prosent i løpet av 2023.

Fakta Dette er Norges Bank Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven , som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær to prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gis direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner Les mer

Høy inflasjon

Norges Bank har som mål å holde prisveksten (eller inflasjonen) stabil og lav på nær to prosent over tid. Men den siste tiden har prisveksten holdt seg langt over målet.

I august steg kjerneinflasjonen, som er det sentralbanken er mest opptatt av, til rekordhøye 4,7 prosent. Men den totale inflasjonen dempet seg imidlertid overraskende mye til 6,5 prosent. Det har bidratt til å dempe diskusjonen om et enda høyere rentehopp.

Fakta Dette er inflasjon og kjerneinflasjon Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Hvis inflasjonen overstiger dette, taler det for at renten settes opp. Les mer

Det viktigste våpenet Norges Bank har mot høy inflasjon er renten.

En renteheving gjør det dyrere å låne penger, og påvirker blant annet hvor mye man betaler på boliglån. Høyere renter skal derfor i teorien gjøre at folk har mindre penger å bruke på andre ting, og at den lavere etterspørselen i tur skal roe prisveksten.

Fakta Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader pr. år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Les mer

Rentehevinger over hele linjen

Inflasjonen har også satt fart verden over, spesielt i kjølvannet av krigen i Ukraina, og det er spesielt prisene på energi og mat som har steget.

Internasjonale sentralbanker har tatt opp kampen mot den høye prisveksten med rentehevinger over hele linjen. Denne uken slo Sverige til med en oppjustering på et helt prosentpoeng, mens i USA har sentralbanken satt opp renten med 0,75 prosentpoeng tre ganger på rad.

Senere torsdag kommer også sentralbankene i England og Sveits med sine rentebeslutninger.