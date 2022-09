Aasland trosser advarsler fra EU – går videre med planer om eksportbrems

Olje- og energiminister Terje Aasland sier det ikke er aktuelt å vente med de varslede kuttene i strømeksport til Europa. EU gjentar advarslene mot planene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) står på sitt og mener Norge har rett til å begrense krafteksporten til Europa i krisetider. EU er ikke enig.

NTB-Marie De Rosa

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Etter en knusktørr sommer med skyhøye strømpriser varslet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen kommer med en «styringsmekanisme» som skal sikre Norge nok strøm i krisetid.

Helt konkret er det snakk om en ordning der strømeksporten automatisk reduseres når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Holder seg til planen

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Norge er blitt beskyldt for å opptre nasjonalistisk av det finske nettselskapet Fingrid, mens EU har advart Norge om at vi ikke har rett til å begrense krafteksporten.

Eftas overvåkingsorgan (Esa), som kontrollerer at EØS-avtalen blir fulgt, sier de følger nøye med det som måtte komme fra regjeringen.

Les også 10 alternative måter du kan lage din egen strøm og varme

Aasland sier det ikke er aktuelt å sette planene på pause hvis kraftsituasjonen likevel ikke skulle bli så ille.

– Nei. Dette kommer, og det er fordi vi skal være helt trygge på at situasjonen som oppsto i sommer, med såpass mye usikkerhet, ikke gjentar eller forverrer seg.

EU står på sitt

Aasland sier han er blitt møtt med forståelse i EU for Norges posisjon.

– Jeg har snakket med flere energiministre om det vi gjør og opplever at de har stor forståelse for at vi lager en ramme rundt forsyningssikkerheten vår hvis vi kommer i en situasjon med svært lav magasinfylling.

Vannmagasinene har vært på sitt laveste nivå på mange år denne sommeren. Her er innsjøen Rosskreppfjorden i Sirdal og Valle kommune i Agder.

Men EU står fast på sin posisjon, får NTB opplyst. Norge har ikke rett til å begrense kraftutvekslingen over grensene.

EU overlater til Norge å finne ut hvordan vi kan skjerme kapasiteten i flerårsmagasinene – men det må skje uten å begrense eksporten.

– Må unngå at Norge går i svart

Olje- og energiministeren har på sin side understreket overfor Dagens Næringsliv at han mener Norge er i sin fulle rett til å begrense eksport for å sikre forsyningssikkerheten, både innenfor EØS-avtalen og avtalene med Storbritannia.

Aasland viser til at EU selv har tatt grep for å spare gass til vinteren.

– Jeg ønsker å forsterke energisamarbeidet med EU, men når vi er i helt spesiell situasjon med lite tilsig og lav magasinfylling, så er dette noe vi må gjøre for å unngå at Norge går i svart.

– Alternativet er å la det gå tomt for vann. Det er ikke aktuelt.

Klar til neste år

Regjeringens «styringsmekanisme» skal etter planen ferdigstilles i løpet av høsten slik at den kan tas i bruk fra vinteren 2023.

EU minner nok en gang om at Norge er et EØS-land og må forholde seg til EUs energilovgivning.

– EU-lov åpner for måter å skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner på, for eksempel gjennom å sette et bestemt minstekrav til fyllingsgrad, men en slik avgjørelse kan ikke innebære å stenge grensene for å begrense kraftutvekslingen i det indre strømmarkedet, sier en talsperson for unionen.