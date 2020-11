Hurtigrutens MS «Lofoten» blir skoleskip

Hurtigruteskipet MS «Lofoten», som i 56 år har seilt mellom Bergen og Kirkenes, skal fra høsten 2021 utdanne nye sjøfolk.

Hurtigruten MS «Lofoten» skal fra neste skoleår utdanne nye sjøfolk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

MS «Lofoten» blir skoleskip for stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet. Stiftelsen har signert en intensjonsavtale om å kjøpe skipet fra Hurtigruten.

– Dette starter et nytt kapittel i MS «Lofotens» stolte historie. Etter å ha vært en del av livsnerven langs kysten i generasjoner, skal hun nå utdanne neste generasjon norske sjøfolk. Det er bra for Norge som sjøfartsnasjon, bra for kysten, bra for skolen og bra for oss i Hurtigruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skolen og Hurtigruten skal inngå en egen samarbeidsavtale om opptrening og utdanning av kadetter.

– Det er stort behov og stor etterspørsel etter norske sjøfolk, spesielt de som har vært utdannet om bord på skoleskip. Derfor er vi veldig glad for å nå kunne ta imot elever om bord i august, sier daglig leder Tor Helge Egeland ved Maritim videregående skole Sørlandet.

MS «Lofoten» har siden 1964 seilt i Hurtigrutens rutetrafikk. Når Hurtigruten går inn i en ny 10-årig avtale om rutetrafikk fra nyttår, oppfyller ikke lenger skipet kravene.

– Selv om hun nå blir pensjonert fra rutetrafikken etter snart seks tiår, har hun mange gode år igjen, sier Skjeldam i Hurtigruten.

Dersom koronasituasjonen tillater det, vurderer Hurtigruten å sette opp ett eller flere avskjedscruise langs norskekysten med MS «Lofoten» i 2021.