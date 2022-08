«Stordusjere» kan koste treningssentrene mer enn de betaler

Rådyr strøm øker treningssentrenes kostnader til varmt vann i dusjene. For kunder som dusjer veldig mye kan kostnaden i verste fall overstige abonnementet.

Hvor er alle kundene til treningssentrene? Svaret er kanskje ikke lenger hjemme i sofaen, men i dusjen til senteret?

Spotprisen på strøm for bedrifter i Sør-Norge er mange ganger høyere enn bare for et par år siden.

Dette er også landets treningssentre i ferd med å merke for alvor. For i tillegg til selve prisøkningen på strøm, så opplever nå flere av dem at kundene også dusjer mer der.

Morten Hellevang i Evo har merket økt pågang av kunder som ønsker å dusje der etter trening.

– Kø i dusjene

«Vi ser et økt vannforbruk på stedene der vi har egne målere. Det har noen følgekostnader som for eksempel økt behov for renhold av dusjer, så kostnadene går opp både direkte og indirekte.»

Det skriver daglig leder Morten Hellevang i treningskjeden Evo i en e-post til E24. Evo driver et førtitall sentre i Sør-Norge.

Ifølge Hellevang har strømkostnadene til kjeden økt med millionbeløp.

«Foreløpig har vi ikke skrudd ned verken trykk eller begrenset mulighetene for dusjing. Så lenge som mulig prøver vi å opprettholde servicen overfor medlemmene, så kutter vi heller kostnader på ting som medlemmene ikke merker», fremholder Hellevang.

Lederne for flere av de andre mindre kjedene forteller om det samme til NRK:

– Det er blitt en eksplosjon i antall dusjende på treningssentrene i Norge. Det har aldri vært kø på dusjene før, men det er det nå, sier gründer og daglig leder av kjeden Nr1 Fitness Trygve Amundsen til NRK.

Stordusjerne blir rådyre kunder

Månedsabonnementene for landets treningskjeder varierer sterkt. Men nesten alle ligger på 400–700 kroner.

Dersom dagens spotpriser på godt over 4,5 kroner pr. kilowattime (kWh) holder seg, gjelder følgende: En kunde som så ofte som annenhver dag i én måned dusjer 10 minutter på sitt treningssenter fremfor hjemme, kan i verste fall påføre senteret cirka 400 kroner i rene strømkostnader.

Det tilsvarer altså omtrent hele månedsabonnementet til flere av kjedene. Og det tilsvarer over halvparten av det vanligste abonnementet til landets desidert største kjede Sats.

En skikkelig «stordusjer» som sto 10 minutter i dusjen på treningssenteret hver dag i måneden kunne pådratt senteret en kostnad på hele 790 kroner. Det er til og med over hva selv Sats krever i abonnement. (Se faktaboks for forutsetningene i regnestykket.)

Heldigvis for treningssentrene i Norge finnes det ikke for mange slike kunder. De fleste kundene dusjer fortsatt hjemme.

Fakta Dusjkostnadene for treningssentrene Hvor mange kilowattimer som går med til å varme opp igjen og erstatte vannet som brukes i løpet av en dusj avhenger av en rekke faktorer. Men i alle regnestykker tar man utgangspunkt i at man trengs 0,001163 kWh til å varme opp 1 liter vann 1 grad. Forutsetningene i Aftenposten/E24s regnestykke er videre at vannet ut av dusjen holder 38 grader, at det må varmes opp fra 8 grader, at det kommer mellom 8 og (i verste fall) 16 liter vann ut av dusjhodet pr. minutt og at en kunde dusjer mellom 5 og 10 minutter hver gang. Den siste forutsetningen er at dagsprisen for en bedrift som kjøper strøm i spotmarkedet var 4,9 kroner inkl. forbruksavgiften og den variable delen av nettleien på tidspunktet regnestykket ble gjort. Da er det bare for enhver å gange opp disse faktorene med antall ganger en kunde dusjer pr. måned. Les mer

Ubekymret hos Sats

Sats er Norges desidert største kjede med en markedsandel på nær 25 prosent. I ledelsen er de ikke noe bekymret for kraftig økte kostnader fra dusjing.

Årsaken er at kostnadene til dusjing i utgangspunktet utgjør veldig lite av kjedens totale kostnader til strøm. Kundene dusjer fortsatt i stor grad hjemme.

«Vi tenker at dersom en dusj etter trening er det som skal til for å gjøre Norges befolkning sunnere og for at flere kommer på treningssenter, så sier vi velkommen! Flott innsats og nyt dusjen», er beskjeden fra konsernsjef Sondre Gravir i Sats i en SMS til Aftenposten/E24.

Sjefen for Sats Norge, Wenche Evertsen, har, i motsetning til flere av de andre kjedene, ikke merket noen økt pågang av kunder som vil dusje hos dem.

Ventilasjon drar mye mer kWh

Norges-sjef Wenche Evertsen forteller videre at Sats’ norske sentre hittil ikke har opplevd noen merkbar økning av kunder som dusjer oftere hos dem. Dette er i sterk kontrast til flere av kjedene som krever langt lavere månedsabonnementer.

En nærliggende, men ikke bevist, forklaring er at de som har råd til å trene hos kjedene med de dyrere abonnementene, ikke har det samme behovet for å spare på strømmen hjemme.

– Vi er en storbruker av strøm. Men dette med økte kostnader fra dusjing på sentrene har ikke vært et tema hos oss i Sats det hele tatt, sier Evertsen.

Ifølge Evertsen så går det meste av strømutgiftene til Sats med til å drifte ventilasjonsanleggene på deres mange treningssentre.

Evertsen forteller videre at Sats fra før har installert energieffektive dusjer som skrur seg av selv. For å stå så lenge som 5–10 minutter skal en kunde derfor trykke på dusjbatteriet ganske så mange ganger.

Kunden sparer mye mindre

På grunn av strømstøtten til husholdningene er ikke noen likhet mellom hva en kunde som dusjer på treningssenteret koster senteret og hva denne kunden selv sparer.

Mens treningssentrene nå betaler rundt 4,90 kroner pr. kWh inkl. nettleie og avgifter på Østlandet og Vestlandet, så er dagsprisen for en strømkunde i Oslo cirka 1,85 kroner. Det er etter at strømstøtten er trukket fra, men med nettleie og avgifter lagt til.

En kunde som koster treningssenteret cirka 400 kroner i måneden på å dusje 10 minutter der annenhver dag, sparer således selv noe over 150 kroner. En kunde som dusjer 2–3 ganger i uken på treningssenteret, og da ikke mer enn fem minutter hver gang, kan spare mellom 40–60 kroner pr. måned med dagens strømpriser.